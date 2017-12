“Pollito” salvó a Leones del Caracas de sufrir su primer “zapatero” ante sus eternos rivales

Henry Rodríguez (izquierda) definió el encuentro en la entrada 12. /Foto: Daniel Olivares

Henry “Pollito” Rodríguez conectó un batazo que se estrelló en la pared y recorrió varios metros. Eso le permitió a Wilfredo Tovar llegar hasta el home y anotar la carrera con la que Leones del Caracas consiguió la victoria y salvó su honor.

Esa acción se produjo en el inning 12 y con ella Leones dejó en el terreno a Navegantes del Magallanes con score de 8-7. El triunfo, alcanzado en el estadio Universitario de Caracas, fue el único de los melenudos ante los turcos en nueve enfrentamientos en la temporada 2017-2018 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (Lvbp).

Caracas evitó sufrir su primer “zapatero” ante sus eternos rivales. Así desecharon la posibilidad de que Magallanes se vengara del 14-0 que ellos le endosaron en la campaña 1979-1980.

“Esperaba que me llegara un turno así, ya en otras veces me han tocado turnos importantes. Ya me había enfrentado a Deolis Guerra (relevista de Magallanes) en el pasado y conozco los pitcheos que tira. Esperé uno de esos y pude conectar el batazo”, fueron las palabras de Rodríguez a un canal de televisión tras el compromiso que cerró la jornada del miércoles.

Toma y dame

El desafío se tornó en un intercambio de carreras en los episodios finales.

Magallanes fabricó una anotación en el octavo y dos en el noveno para tomar ventaja de 5-4. Pero Jesús Aguilar le conectó jonrón el cerrador Hassan Pena para enviar el juego a entradas extras.

En el décimo acto, Mario Lissón liga sencillo para empujar a Jesús Valdez y colocar a Magallanes de nuevo arriba en la pizarra. Y una vez más apareció un batazo de cuatro esquina para que Leones igualara, en esta ocasión fue de Leobaldo Piña.

Hasta que en el capítulo 12 con dos outs en la pizarra, “Pollito” salvara a Leones de la blanqueada con su doblete remolcador.

Puerto La Cruz/ Diobert Tocuyo

