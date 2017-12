Óscar Pérez denunció que el gobierno quemó la vivienda de sus padres

Pérez dijo que tras el supuesto ataque su padre fue llevado a una clínica (Foto: Cortesía)

El exinspector del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) sublevado contra el gobierno de Nicolás Maduro, Óscar Pérez, denunció un supuesto ataque del “régimen” contra sus padres, así como la quema de su vivienda.

El pronunciamiento fue hecho a través de la red social Twitter. “El régimen me quitó todo lo material, robaron mi vehículo, me saquearon y expropiaron mi casa. Apresan y torturan a la gente que me conoce y piensa con principios de libertad. Persiguen a mis hijos en el exilio”.

Según el exfuncionario, su padre fue llevado a una clínica tras las presuntas agresiones. “Ahora le queman la vivienda a mis padres y mandan a la clínica a mi papá, en intimado a la paz y no la quisieron, entonces serán sitiados, sus acciones sólo fortalecen mi compromiso a cumplir con mi nación”.

El pasado 27 de junio Pérez sobrevoló un helicóptero en con mensajes en contra del gobierno. Es acusado de cometer un ataque con granadas contra el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). En los últimos meses se ha atribuido asaltos a varias instituciones militares del país.

Redacción

