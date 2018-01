Vecinos de Guanta son afectados por polvillo

Comunidades de Guanta y Puerto La Cruz se ven afectadas por polvillo /Foto: Arturo Ramírez

Los habitantes del municipio Guanta están a punto de tomar las calles para protestar porque en los últimos días la contaminación ambiental ha empeorado, ante la mirada ciega de las autoridades competentes.

Jaime Jiménez, de 70 años, manifestó que sufre de asma y su condición se ha vuelto crítica, como consecuencia de la caliza que emana de las calderas de la planta de Venezolana de Cementos (Vencemos), situada en el sector Pertigalete de la jurisdicción portuaria.

Rosa Jiménez contó que casi a diario, y hasta dos veces al día, tiene que nebulizar a su hijo de 5 años porque se le dificulta respirar. “Ya no aguantamos. Es demasiado el polvo. En las noches casi no se ve bien de un lado a otro de tanto polvo que hay en el ambiente. El Gobierno no hace nada para que Vencemos respete las normas ambientales”.

El edil de la Cámara Municipal de Guanta, Julio Leuche, informó que en la sesión que está prevista para hoy planteará este problema, el cual considera grave.

Admitió que cada vez son más los niños y adultos mayores que acuden al ambulatorio con afecciones respiratorias.

Algunas zonas de Puerto La Cruz que limitan con Guanta, también resultan afectadas por el polvillo que sale de la cementera y de las operaciones del proyecto de convención profunda de la refinería porteña.

Guanta / Yeraldyn Vargas Rivas

