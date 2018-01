Álvarez intentará resucitar a un alicaído Águilas en su serie ante Cardenales

Henderson Álvarez actuó por última vez el 28 de diciembre de 2018 en un duelo entre Tiburones de La Guaira y Bravos de Margarita / Foto: Lvbp.com

Con ventaja de 2-0 para Cardenales de Lara, la serie de postemporada entre los protagonistas de la final de la campaña 2016-17 se mudará mañana al estadio Luis Aparicio “El Grande” de Maracaibo, donde Águilas del Zulia buscará la reacción.

Para el primero de tres posibles desafíos en el nido, el derecho Henderson Álvarez

tendrá la responsabilidad retar a la ofensiva crepuscular.

El jugador que acumula 27 victorias de por vida en Grandes Ligas fue tomado por el conjunto zuliano en la segunda vuelta del draft de adiciones y sustitutos para la postemporada de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (Lvbp).

“Pensé que no me iban a tomar como refuerzo por la temporada que tuve con Tiburones (de La Guaira), cuando me llamó César Suárez para darme la noticia, me alegré por la confianza que da el equipo de poner ayudarlos en esta etapa” dijo Álvarez, autor de un juego sin hits ni carrera en las mayores con Marlins de Miami (2013), al departamento de prensa rapaz.

El pítcher derecho dejó marca de 2-4 y efectividad de 7.68 en ocho presentaciones como abridor en la campaña 2017-2018. Ahora busca mostrar su calidad en unos playoffs, en los que la tropa zuliana necesita hallar la senda victoriosa.

No siente temor al enfrentar a los pájaros rojos.

“Sé que la ofensiva de Cardenales fue la mejor de la temporada, pero vamos

a Maracaibo, un estadio grande que ayuda mucho a los lanzadores, en mi últimas

salidas con Tiburones pude trabajar mejor con mi recta y sinker y espero que

salgan las victorias”, dijo el carabobeño que el 28 de diciembre efectuó su última salida con los peces.

Ese día retó a Bravos de Margarita y permitió tres carreras en 6.2 innings sin boletos y siete ponches propinados.

Recibimiento

“Me recibieron bien en el equipo, hay buen ambiente, se nota el compañerismo de

los muchachos, no fue lo mismo que vi con Tiburones, estamos en una etapa donde

la adrenalina es diferente” dijo Álvarez, quien es agente libre en el big show.

Las aves de rapiña fueron superadas en los dos primeros encuentros de la serie de playoff, efectuados en el estadio Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto.

Perdieron 4-3 en el primero choque que se extendió por 13 entradas y fueron blanqueadas 8-0 en el segundo.

Maracaibo / Redacción Web

Share This:



































Comentarios