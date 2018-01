Barboza: tenemos el deber de reconstruir la Unidad

Barboza propuso conformar una alianza nacional de solidaridad humanitaria / Foto: AN

El nuevo presidente de la Asamblea Nacional (AN), Omar Barboza, expresó que la prioridad en la lucha de los factores adversos al Gobierno es derrotar la resignación y la desesperanza, por lo que llamó a reconstruir la unidad democrática, la que, admitió, ha tenido equivocaciones, para continuar la lucha por lograr un cambio político por la vía democrática.

“El peor error que podemos cometer en estos momentos es tratar de determinar quiénes fueron los responsables; lo importante es que todos demostremos capacidad para rectificar y mirar hacia adelante”, expresó el dirigente de Un Nuevo Tiempo (UNT) durante su discurso luego de ser juramentado.

Añadió que para restaurar la unidad hay que tomar en cuenta el sentido de urgencia que el objetivo requiere.”Ninguna aspiración personal o partidista, por legítima que sea, debe impedir que nos pongamos de acuerdo para actuar unidos en función de asegurar el destino de prosperidad y libertad que merecemos los venezolanos”, señaló.

Desacuerdos

La elección de la nueva directiva de la AN se realizó ayer en medio de una polémica, ya que por primera vez desde la conformación de ese cuerpo legislativo algunos diputados de la propia oposición rechazaron la terna propuesta por la fracción de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD).

El diputado Juan Guaidó anunció los nombres acordados por los partidos los que tocaba decidir los cargos según el acuerdo suscrito en diciembre de 2015, Barboza (UNT), como presidente, Julio César Reyes, por Voluntad Popular (VP), como primer vicepresidente, y Alfonso Marquina, de Primero Justicia (PJ), como segundo vicepresidente.

Sin embargo, luego de ser presentada la fórmula surgieron las voces disidentes. José Gregorio Aparicio, de la fracción de Prociudadanos, manifestó su rechazo a la propuesta y alegó que no fue consultado sobre la misma y ni siquiera se le llamó para informarle la decisión.

Le siguió Omar González (16 de Julio), quien aseguró que los integrantes de la directiva tienen como punto fundamental la convivencia con el Gobierno y validar en el proceso de diálogo que se realiza en República Dominicana, a la Asamblea Nacional Constituyente.

Henry Ramos Allup (AD) ripostó y defendió el proceso de negociación de la MUD con el Gobierno. Afirmó que el pueblo venezolano no desea que haya muertos.

“Nosotros no vamos a llamar a ninguna guerra mundial ni civil, no vamos a convocar a eventos para que los muertos y heridos sean hijos del pueblo, no de algún Patricio o Patricia”, señaló.

Caracas / José Luis Carrillo

