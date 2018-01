Luis Amaro: me faltó mano dura y lo reconozco

Luis Amaro, representante de la directiva aguilucha, asumió la responsabilidad por la temprana eliminación del combinado / Foto: lavinotinto.com/Cortesía

A menos de 24 horas de haberse consumado la eliminación de Águilas del Zulia, en una campaña en la que el club no logró revalidar el cetro obtenido en la contienda 2016-2017 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (Lvbp), Luis Amaro gerente deportivo del elenco, analizó los elementos que no permitieron superar la primera serie de postemporada ante Cardenales de Lara.

Los rapaces fueron superados en cinco juegos (4-1) por los pájaros rojos en una serie den la que el equipo colectivamente dejó promedio de .195 y jugadores como Jermaine Curtis, José Pirela, Jairo Pérez y Cade Gotta dejaron 38 compañeros esperando remolque.

“Fue una serie dura, batallamos en tres de los cuatro juegos que ellos no ganaron, fueron juegos que se fueron por detalles, no salió el batazo con corredores en las bases, embasamos jugadores pero no se pudo ligar” dijo Amaro.

A juicio del directivo zuliano, la mala defensa fue causante de las debacles.

“En la temporada regular tuvimos muchos innings de cuatro outs, fue una clara diferencia con el año pasado, no dar ventajas” señaló.

Los aguiluchos llegaron a las últimas dos semanas clasificados a la postemporada, pero sin haber asegurado una posición, Amaro realizó una autocrítica en el tema de los permisos.

“Me faltó mano dura y lo reconozco, dimos unos permiso que se unieron con la suspensión de Reynaldo Rodríguez y el fin del contrato de David Vidal y dimos ventaja, es una de cosas que no podemos volver a repetir”.

Amaro levanta la mirada y ve en el equipo un gran presente y futuro en el material criollo, el cual seguirá siendo la base para estructurar el club de la 2018-2019.

Maracaibo / Redacción Web / Prensa Águilas

Share This:



































Comentarios