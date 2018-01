Ricky Martin se casó con Jwan Yosef

Aún se desconoce dónde y cuándo se casó la pareja / Foto: Internet

Ricky Martin ya es un hombre casado. El astro puertorriqueño reveló esta semana durante la premiere de “The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story” que él y el artista Jwan Yosef contrajeron recientemente matrimonio, aunque no especificó cuándo ni dónde. Su publicista confirmó la noticia a The Associated Press.

“Soy un esposo, pero haremos una gran fiesta en un par de meses, les dejaré saber”, dijo Martin a E! News en la alfombra roja de la serie de FX. “Intercambiamos votos, y nos juramos todo, y firmamos todos los papeles que teníamos que firmar, acuerdos prenupciales y todo”. “¡Se siente increíble! No puedo presentarlo como mi prometido. No puedo. Es mi esposo. Es mi marido”, agregó el cantante y actor de 46 años.

La pareja, que se conoció en 2016 y se comprometió más tarde ese mismo año, está planificando “la típica fiesta de tres días, la cena, el ensayo, la fiesta y la recuperación”, dijo Martin.

Martin, padre de los mellizos de nueve años Matteo y Valentino, interpreta al novio de Gianni Versace, Antonio D’Amico, en “The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story”, que se estrena el 17 de enero.

El actor venezolano Édgar Ramírez da vida al emblemático diseñador de modas y la estrella española Penélope Cruz a su hermana, Donatella Versace.

Nueva York / AP

