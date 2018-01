Gremio: inflación podría llegar a 30.000% a finales de año

Héctor Luna dio su proyecciones económicas para este nuevo año / Foto: Rafael Salazar

Si el año 2017 fue gris en el plano económico, lo que se vislumbra para este año es un panorama aún más oscuro.

Al menos así lo señaló el presidente de Fedecámaras- Anzoátegui, Héctor Luna, quien afirmó que para finales de este año está previsto que la inflación llegue a 30.000%.

“Esta es la estimación más optimista, la inflación nos está comiendo y el Gobierno nacional no da su brazo a torcer y sigue usando el mismo modelo económico que no sirve. La inflación que se espera para este año pareciera no tener techo, 2018 será crítico si no hay correctivos“, expresó.

El gremialista aseveró que más de 85% de la población en la entidad no tiene la capacidad para costear la canasta básica familiar, la cual, según el Centro de Documentación y Análisis de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas), sobrepasó los 13 millones de bolívares en noviembre del año pasado.

Dijo que el sector que sí tiene posibilidades de desembolsillar esta cantidad de dinero son los funcionarios públicos con altos cargos y generales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

Luna criticó los saqueos registrados en la entidad y apuntó que eso lo que traerá será más escasez. “Los primeros fueron espontáneos, pero ahora son controlados por el Gobierno, hasta los policías custodian a las personas mientras se llevan la mercancía. Esto lo que evidencia es que el Gobierno sigue con su política de atacar a los empresarios”.

Para el directivo de Fedecámaras-Anzoátegui la crisis económica que vive el país se podría solucionar en un periodo de dos a tres años. “Pero para lograrlo se debe recuperar el aparato productivo que ha sido destruido por el actual Gobierno”.

Recomendó a las personas tener prudencia a la hora de gastar el dinero, que compren productos enlatados y hortalizas en lugar de carne y que no guarden dinero por mucho tiempo en los bancos. “Deben usar las tarjetas de crédito, hay que endeudarse porque a la hora de pagarlas ya no será nada”.

Opiniones

El técnico en informática, Francisco Rodríguez, contó que al iniciar el año renunció a su cargo en un empresa en Puerto La Cruz para ahora dedicarse a la venta de mercancía importada y así paliar la situación. “Conseguí un dinero para comprar algunos productos y ya los estoy vendiendo en mi casa, creo que así ganaré más dinero”.

Julio Salazar, quien se desempeñaba como obrero hasta hace algunos días, comentó que en estos momentos está laborando como fumigador en varios sectores de Sotillo. “Aparte de esto estoy vendiendo queso y cualquier tigre que salga lo aprovecho porque hay que buscar la manera de sobrevivir”.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez

