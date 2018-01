Alba Cecilia Mujica denuncia que fue despedida por condenar acción contra sublevados

"Muy triste me encuentro. Después de 16 años de verdad no tengo palabras para expresar mi indignación solo por hacer mi trabajo y decir la verdad", escribió Mújica / Foto: @Albacmujica

La periodista venezolana Alba Cecilia Mujica denunció hoy que fue despedida de la cadena privada Globovisión, un día después de que condenara al aire el operativo de las fuerzas de seguridad en contra del exagente sublevado Óscar Pérez, quien murió junto a ocho personas más.

Así lo explicó hoy la propia comunicadora en Twitter, donde publicó también un vídeo con las palabras que habrían llevado a su despido, pronunciadas durante el que fuera su programa “Mujeres en todo”.

“Muy triste me encuentro. Después de 16 años de verdad no tengo palabras para expresar mi indignación solo por hacer mi trabajo y decir la verdad”, escribió Mujica.

A través de Instagram la presentadora escribió “Con mucho dolor quiero informarles a todos mis seguidores, más que eso,a la gente querida que cree en mí, que efectivamente después de 17 años,6 meses y dos días, decidieron retirarme de Globovisión. Quiero decirles que me voy muy triste por dejar a un equipo maravilloso @mujeresentodogv que me aporto mucho como persona. Me voy con la frente en alto y el corazón limpio porque todo lo que he hecho siempre en mi vida es luchar por mi país y contra las injusticias…”

“ALERTA @globovision despide de manera injustificada y en castigo por su manera de pensar, a la colega periodista @albacmujica, conductora del programa @MujeresEnTodoGV. Nuestra solidaridad con Alba y nuestro apoyo en la búsqueda de justicia”, dijo en Twitter sobre el caso el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (Sntp).

En su programa del martes, Mujica rechazó lo ocurrido con el grupo de alzados contra el Gobierno chavista, y lamentó la pérdida de vidas humanas durante el operativo.

“Lo que pasó ayer segó la vida de mucha gente inocente, que estaba en esa casa de El Junquito, segó la vida de funcionarios policiales que estaban en el operativo, segó la vida de gente de los ‘colectivos’, que también fallecieron, que no sabemos por qué estaban ahí”, dijo la presentadora.

Los “colectivos” son grupos de civiles, a veces armados, leales al Gobierno, que han sido acusados de atropellos contra críticos del chavismo.

Medios locales señalan que un integrante de un “colectivo” murió durante la operación contra el núcleo de rebeldes.

“Lo que ocurrió ayer fue ni siquiera dar oportunidad a decir, ‘me entrego’, aquí estoy, permítanme que se me procese, como pasó en tiempos pasados con este Gobierno”, agregó la periodista, sobre una acción policial calificada por algunos de “ejecución extrajudicial” o “ajusticiamiento”.

Según cifras del Ministerio del Interior, siete “terroristas”, entre ellos el líder del grupo, el agente sublevado Óscar Pérez, y dos policías murieron en el enfrentamiento.

El inspector y piloto de la Policía científica venezolana Óscar Pérez y otras seis personas que según el Gobierno integraban su grupo de sublevados fueron abatidos el lunes en una casa del popular barrio caraqueño de El Junquito en la que fueron descubiertos por las fuerzas del orden.

Caracas / EFE

Share This:



































Comentarios