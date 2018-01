Siete de cada 10 jóvenes locales emigraron o lo harán pronto

Desde terminal porteño viajan por tierra a ciudades fronterizas / Foto: Archivo / Daniel Olivares

Enero ha sido un mes de despedida para muchas familias anzoatiguenses, pues algún miembro ha tenido que partir al exterior con la esperanza de hallar una mejor calidad de vida.

José González, vendedor de boletos del terminal terrestre de Puerto La Cruz, señaló, pese a no tener cifras concretas, que en los primeros días de este año han partido más personas hacia las ciudades fronterizas de San Cristóbal (Táchira) y Santa Elena de Uairén (Bolívar), que las que salieron en todo diciembre.

Estos son los destinos que eligen los anzoatiguenses para emigrar, vía terrestre, desde el terminal porteño hasta Colombia y Brasil. Los boletos cuestan, en promedio, Bs 1 millón.

“Es impresionante la cantidad de gente que se ha ido en los primeros días del año. Es como que estaban esperando pasar la Navidad con sus familias y luego viajar. La mayoría de los pasajeros que llegan van para estas ciudades”, apuntó González.

Virginia es una de las anzoatiguenses que decidió partir a principios de año. “Tengo un hijo pequeño y tomar la decisión no fue fácil, pero precisamente por él, para brindarle la calidad de vida que merece y que en Venezuela no tenía, me fui”, relató a través de Whatsapp desde Bogotá, Colombia.

Aseguró que emigrar es bastante difícil y manifestó que la situación actual del país, como la poca cantidad de unidades de transporte y el mal estado de estas, aunado a la falta de dinero en efectivo complica aún más el proceso.

“Me fui por vía terrestre para ahorrar costos, pero fue bastante difícil conseguir los boletos, primero hasta San Cristóbal y luego hasta San Antonio del Táchira, porque se deben pagar en efectivo”, sostuvo.

Después de cuatro días de viaje, la oriunda de Barcelona logró llegar a la capital colombiana. Con el apoyo de familiares que habían emigrado antes, alquiló un apartamento y está en busca de empleo.

“De estos primeros días en Colombia lo que más valoro es la sensación de normalidad. Es decir, que el transporte público funcione, que no haya basura en las calles y que los supermercados estén surtidos. Son cosas básicas que en Venezuela no damos por sentado”.

Cifras

Virginia forma parte del 33% de los jóvenes anzoatiguenses que ha migrado, según un estudio realizado por la dirección de la Juventud de la gobernación.

De acuerdo con el informe, un 42% más evalúa irse del país. Es decir, siete de cada diez jóvenes, con edades que oscilan entre 18 y 30 años, ya han partido de la nación o tienen el propósito de hacerlo en los próximos meses.

La investigación, realizada desde el 16 de noviembre hasta el 10 de diciembre, reveló, además, que la crisis económica es el punto neurálgico que obliga a la juventud a aventurarse en otras tierras, y que la línea de crecimiento en la opinión de emigrar se incrementó notoriamente en el último trimestre del 2017.

Jihad El Halabi, director de la Juventud de Anzoátegui, apuntó que el motivo del estudio fue conocer los motivos por los cuales se van los jóvenes, para, desde la gobernación, ejecutar una campaña que frene la migración.

Explicó que los argumentos dados por los participantes del informe para emigrar son la falta de oportunidades en el país para el crecimiento profesional y personal, la necesidad de enviar recursos a sus familias y la inseguridad.

El panorama no es distinto en la región oriental y en el resto del país. Según un estudio realizado por la encuestadora Consultores 21, 818 mil 343 orientales han emigrado en los últimos años.

El trabajo de campo revela que del 29% de los hogares venezolanos han emigrado, en promedio, 1,97 miembros del núcleo familiar en los últimos años; considerando que en Venezuela hay 7.2 millones de hogares, según las estimaciones del Instituto Nacional de Estadística (INE), son al menos 4 millones los ciudadanos que se han ido de Venezuela.

El sondeo hace visible que 40% de los entrevistados quieren irse del país, siendo el sector de los más jóvenes (51%) el más pronunciado. A finales de 2015, 25% tenían el deseo de mudarse del país.

El perfil de los que quieren irse es fundamentalmente el de personas jóvenes, en plena edad productiva (de 25 a 44 años, 50%); 55% de aquellos que desean emigrar son de las clases media y alta, y 74% de quienes quieren migrar afirman no recibir ninguna ayuda del Gobierno.

Los destinos preferidos de los que aspiran irse son Chile y Colombia (17%); EE. UU. y Perú (10%) y España (5%).

77 por ciento

de jóvenes anzoatiguenses que ya han emigrado a otros territorios son profesionales capacitados y formados en las universidades venezolanas, según reveló una investigación realizada por la Dirección de la Juventud de la gobernación del estado.

Hacia Brasil

Desde el terminal terrestre de Puerto La Cruz opera una línea de transporte que viaja dos veces a la semana a la ciudad brasileña de Boa Vista. Desde el 16 de enero, el boleto tiene un costo de Bs 4 millones 400 mil, en diciembre costaba Bs 1 millón 745 mil.

Dayana Figueroa / El Tiempo / Puerto La Cruz

