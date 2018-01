Oposición dice que no irá a diálogo con el Gobierno sin garantías electorales

Florido agradeció el esfuerzo del presidente de República Dominicana / Foto: Internet

El diputado Luis Florido, negociador de la oposición en los diálogos con el Gobierno, aseguró que la delegación a la que pertenece no acudirá a la próxima cita anunciada para el 28 y 29 de este mes si el chavismo “no envía señales de querer dar garantías electorales”.

“Si el gobierno no está dispuesto a avanzar y no envía señales de querer dar garantías electorales y por el contrario, convoca anticipadamente elecciones y anula a Voluntad Popular (VP), no será posible concurrir a su país”, anunció públicamente Florido.

El presidente dominicano y uno de los acompañantes en el diálogo, Danilo Medina, anunció que las dos partes confirmaron su participación en la siguiente ronda de diálogo, que anunció para final de mes en Santo Domingo y señaló que los encuentros son “la mejor solución para Venezuela y para su gente”.

Sin embargo, Florido agradeció “sinceramente” todo el esfuerzo de Medina para sentar en la mesa a las dos partes. La continuidad de las conversaciones está en entredicho luego de que la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) decretara que las elecciones presidenciales se celebrarán antes de mayo y no a finales de año como generalmente ocurre en el país. Esta decisión unilateral de la ANC provocó el repudio de buena parte de la comunidad internacional y la renuncia del canciller mexicano, Luis Videgaray, a las negociaciones, en las que actuaba como garante junto a sus pares de Chile, San Vicente y las Granadinas, Nicaragua y Bolivia.

Anuncio

Consejo Nacional Electoral (CNE), Tania D’ Amelio, informara de que la bancada naranja quedó “autocancelada” porque no acudirá al proceso de validación de partidos convocado para este fin de semana. Las palabras de Florido sobre la “anulación” de VP se dan poco después de que la rectora delTania D’ Amelio, informara de que la bancada naranja quedó “autocancelada” porque no acudirá al proceso de validación de partidos convocado para este fin de semana. “Aquí la única que queda cancelada es usted por inmoral y tramposa. Algún día no podrá mirarse ni al espejo por haber permitido, con su trampa a favor del Gobierno, hiperinflación, desnutricion y muerte por carencia de medicamentos en su país, si es que es Vzlana”, sostuvo el diputado en su cuenta de Twitter. El partido encabezado por el opositor Leopoldo López dijo hace unos días que no validaría su tarjeta, que ya consideraba activa tras haber pasado por este proceso “hace menos de 1 año”. El CNE comunicó la semana pasada la necesidad de tener que validar la tarjeta electoral a los partidos que no participaron en las últimas elecciones como requisito para poder tomar parte en los comicios presidenciales. A pesar de su negativa como partido a este proceso, VP llamó a los venezolanos a renovar la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática de la que forma parte.

Caracas / EFE

Share This:



































Comentarios