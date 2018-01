Rubén Limardo logró el puesto 13 en la Copa del Mundo de Esgrima

En el año 2017 Limardo conquistó medalla de plata en El Tornero de los Más Fuertes / Foto: Twitter VTV

El esgrimista venezolano Rubén Limardo se ubicó en el décimo tercer lugar de la Copa del Mundo que se disputó en Alemania, tras caer en el combate por los 16 mejores ante el ruso Vadmin Akhonin.

Durante el torneo, el campeón olímpico en 2012 derrotó al holandés Tristán Tulen 15-12, en la tabla de 16 Limardo venció al kazajo Emir Alimzhanov con marcado 15-10, reseñó Punto Olímpico en nota de prensa.

“Quise arriesgar y cuando lo hice siento que abuse un poco en las acciones lo que me costó el combate, al final cuando me di cuenta era un poco tarde por eso terminé fallando mucho. Siento que me faltó un poco de seguridad para seguir avanzando, eso suele pasar en las competencias y es lo que hay que corregir desde hoy” indicó Limardo citado en el texto.

“Lo positivo es que físicamente estoy muy bien, más fuerte en mis movimientos y con la flecha cada día con más potencia, ahora debo reconocer que psicológicamente debo trabajar más fuerte para lograr los objetivos”, acotó.

En octubre de 2017 el esgrimista venezolano conquistó la medalla de plata en El Tornero de los Más Fuertes que se disputó en Sochi, Rusia.

Caracas / AVN

Share This:



































Comentarios