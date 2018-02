Eduardo Rodríguez anhela regresar a su mejor versión

Rodríguez ha estado ligado a Boston durante toda su carrera en las mayores / Foto: AP

Ahora que su rodilla derecha está en condiciones de sostenerlo, el zurdo venezolano de Medias Rojas de Boston, Eduardo Rodríguez, se perfila como candidato para una temporada de revelación en 2018.

Rodríguez siempre ha contado con el arsenal necesario para establecerse en las Grandes Ligas. Una recta de más de 90 millas por hora, un cambio sólido y un buen sinker y slider es un comando envidiable en la meca del béisbol.

Pero cada vez que Rodríguez lucía listo para despegar, la rodilla lo entorpecía.

Luego de sufrir tres dislocaciones en espacio de dos años, el oriundo de Valencia decidió someterse en octubre a una cirugía para reconstruirle un ligamento.

El proceso de recuperación que conlleva el procedimiento podría obligar al serpentinero a perder par de aperturas a principios de la temporada, pero la mejoría a largo plazo valdría la pena.

¿Qué diferencia podría significar para Rodríguez lanzar con plena confianza en su rodilla?

“Ya verán“, dijo el monticulista. “[La lesión] ya sucedió como tres veces; no era algo nuevo para mí, ni mucho menos. Estaba batallando para lanzar con una rodilla así. Y lo hice. Hubo altibajos. Ahora es momento de volver a ser el lanzador que fui antes de operarme”.

La rehabilitación ha avanzado justo como Rodríguez esperaba.

“Simplemente me siento mucho mejor ahora. Tengo mucho optimismo en este momento”.” “Ya no siento que la rótula de la rodilla se va a salir de su lugar. Eso es bueno, porque me siento más cómodo ahora. Siento que estoy listo”.

Recorrido

En sus tres temporadas de Grandes Ligas, todas con Medias Rojas, Rodríguez lleva foja de 19-20 con efectividad de 4.23. Debido a las lesiones y algunas inconsistencias, trabajó apenas 107 entradas en el 2016 y 137.1 innings en 2017.

Rodríguez, de 24 años de edad, podría convertirse en un arma para una rotación de Medias Rojas que también cuenta con otros tres zurdos talentosos: Chris Sale, David Price y Drew Pomeranz.

Boston, Estados Unidos / MLB.COM

Share This:



































Comentarios