60% de la flota del terminal porteño salió de circulación

Choferes aseguran que lo que perciben no alcanza “ni para comer” (Foto: Archivo / El Tiempo)

Ramón Carrizales llevaba más de 35 años como transportista. Prestaba servicio en la ruta El Tigre-Puerto La Cruz, y viceversa. Recordó que con esa labor mantenía a su familia, graduó a sus dos hijos y costeaba el mantenimiento de su vehículo.

Aseguró que se conoce la ruta “como la palma de la mano” y a diario disfrutaba de conocer a pasajeros. “Ya tenía clientes fijos, que cada vez que viajaban me buscaban”.

Pese a que Carrizales lo único que sabía “era ser chofer”, la crisis lo obligó a desistir de esta actividad.

“Hacer viajes ya no da ni para comer. Dañas el carro y con qué compras repuestos. Aparte de que no se consiguen, donde los hay te quitan un ojo de la cara. Con todo el dolor de mi alma tuve que ‘regalar mi carro, el que durante muchos años me dio para comer. No tuve cómo repararlo, y si las cosas siguen así no creo que la vida me alcance para tener otro”, expresó.

Como él, en el terminal de pasajeros de Puerto La Cruz hay un numeroso grupo de choferes que se han retirado porque “ser transportista ya no es rentable”.

El directivo de línea Euclides González informó que más de 60% de la flota del terminal de pasajeros de Puerto La Cruz dejó de prestar servicio.

Explicó que un trabajador del volante debe disponer de 20 millones de bolívares para comprar un neumático.

El cambio de aceite de una unidad puede alcanzar los Bs 8 millones de bolívares.

Señaló que el costo de los insumos para vehículos no se ajusta a lo que perciben por la prestación del servicio.

Limitantes y propuestas

La falta de efectivo es otro de los problemas que enfrentan los transportistas, quienes han optado por poner a la disposición de los usuarios números de cuentas bancarias para que cancelen el boleto a través de transferencias.

González advirtió que de esta manera el pasaje cuesta “un poco más”.

“Nosotros también padecemos por la falta de efectivo. En el mercado están cobrando el doble y hasta el triple si el pago es por punto de venta”, manifestó.

Los choferes que prestan servicio desde la zona de embarque y desembarque porteña están solicitando a las autoridades competentes que ajusten las tarifas.

Para Caracas, para donde sólo hay seis unidades operativas, quieren pasar a cobrar de 300 mil a 400 mil bolívares, igual que para Puerto Ordaz.

Para Maturín disponen de 24 vehículos y están pidiendo cobrar Bs 150 mil. Actualmente el boleto cuesta Bs 130 mil, igual que para el Tigre. Para esta ruta tienen 16 vehículos en funcionamiento.

Puerto La Cruz / Yeraldyn Vargas

