Denuncian que CNE impide cambiar de residencia

Ciudadanos denunciaron que cola para inscribirse en el CNE avanza muy lento / Foto: Agencias

“Cerrado hasta nuevo aviso”, informó uno de los funcionarios del Consejo Nacional Electoral (CNE) a los ciudadanos que hacían cola para intentar realizar el trámite para cambiar de residencia.

El anuncio causó molestia en la mayoría de las personas que estaba en la cola y que pretendían modificar la ubicación de su centro de votación o actualizar sus datos.

“¿Cómo progresa un país así, si no quieren trabajar? Tengo una semana viniendo a la oficina del CNE para poder votar en Anzoátegui porque en el sistema aparezco en San Fernado de Apure y no me han hecho el trámite. Esto es una estrategia para que sólo voten los del gobierno”, expresó Niurka Martínez.

Su esposo, Juan Martínez, criticó además que el proceso para inscribir nuevos votantes sea “tan lento”.

“Cada 40 minutos pasa una persona y sólo disponen de una máquina. Esto no puede ser así”, comentó.

Jóvenes consultados manifestaron que acudirán el próximo lunes para intentar registrarse.

Barcelona / Jesús Bermúdez

