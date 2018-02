Terminales registran poca afluencia de pasajeros

La ausencia es notoria en el terminal de pasajeros de Puerto La Cruz (Foto: Arturo Ramírez)

“Temporada….. Cuál temporada, esto es un día normal de trabajo”. Así definió el encargado de Expresos Los Llanos, Eusebio Guerra, el inicio del asueto de Carnaval en el terminal de pasajeros de Puerto La Cruz.

La afirmación de Guerra se corroboró en un recorrido por las instalaciones del recinto.

Pasillos casi vacíos, y vendedores ofreciendo traslados como en una especie de subasta, en la que hay muy pocos postores de los escasos boletos que pueden vender, motivado a la exigua cantidad de buses disponibles para prestar el servicio.

“En tiempos buenos, nosotros sacábamos hasta cinco carros (autobuses) diarios y repletos de pasajeros. Hoy día apenas si logra salir una unidad. No sólo esta, sino todas las líneas están pasando por la misma situación, con la mayoría de los buses parados por falta de repuestos e insumos”, sostuvo Guerra.

Al igual que este trabajador, su par de la empresa Expresos Solymar, Carlos García, refirió que el inicio de esta temporada de Carnaval no tiene comparación.

“En años anteriores, a esta hora, el terminal estaba repleto de gente y no nos dábamos abasto con tanta afluencia de pasajeros. Hoy la gente está pensando más en qué comer y pocos son los que viajan”.

Costos del traslado

La poca afluencia de pasajeros ha derivado en que aún se puedan conseguir boletos hacia diversas ciudades. Sin embargo, las personas deberán cancelar una buena suma de dinero por el destino de su preferencia.

Para viajar a la ciudad de Caracas se deben pagar Bs 200.000 por boleto y hasta el centro del país (Maracay y Valencia) Bs 320.000.

Los costos se incrementan cuando los destinos escogidos están ubicados en el occidente del país. Para trasladarse hacia la ciudad de San Antonio del Táchira (cerca de la frontera con Colombia) son necesarios Bs 1.500.000, para San Cristóbal el precio del pasaje es de Bs 900.000 y para Maracaibo es de Bs 700.000.

Vendedores de boletos sostuvieron que estos se pueden cancelar a través de transferencias o efectivo, debido a que no hay puntos de venta en ninguna de las oficinas.

Aunque no viajará en este asueto, la jubilada Eunice López afirmó que antes del terminal portocruzano salía una unidad hacia el estado Mérida, el cual es su destino. La situación de hoy es distinta, puesto que únicamente se consigue pasaje hasta la ciudad de Barinas y de allí se deberá tomar otro autobús hasta la llamada Ciudad de los Caballeros.

“Me vine temprano para conseguir pasajes y no conseguí directo para Mérida, así que me toca irme hasta Barinas y desde allí agarraré una buseta hasta Mérida. El pasaje para Barinas me salió en Bs 450.000 y del resto en adelante no sé cuánto gastaré. Estos precios son demasiado elevados”, se quejó López.

En el terminal de ferrys de Puerto La Cruz, la ausencia de pasajeros es notable y algunos de los que acudieron en busca de un boleto afirmaron que los precios son elevados.

Luis Castro pretendía viajar a Margarita con su familia y sólo en pasajes debía pagar más de Bs 2.000.000.

“Nada más el boleto del vehículo cuesta más de un millón de bolívares. Nos vamos a quedar acá y veremos qué haremos en esta fecha”.

Puerto La Cruz / José Alberto Camacho

Share This:



































Comentarios