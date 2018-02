Miguel Cabrera asegura que Detroit “llegará lejos”

Cabrera dejó guarismos modestos en la zafra pasada / Foto: AP

El venezolano Miguel Cabrera se reportó saludable y optimista a los entrenamientos primaverales de Tigres de Detroit, que comenzaron ayer al recibir a los jugadores de posición.

“La diferencia de este año es que todo el mundo espera que tengamos una pésima temporada”. “Antes esperaban que tuviéramos éxito. Por eso ahora debemos cambiar eso. Debemos demostrar que podemos ser un buen equipo, que podemos salir y competir”, añadió el criollo, de 34 años.

“Miggy”, como es conocido el estelar primera base, tuvo una temporada modesta con los felinos en el 2017. Debido a los problemas en su espalda, dejó promedio de .249.

“Este es un problema que he tenido por varios años. Creo que me afectó más el año pasado porque no pude mover esta parte del cuerpo”, señaló Cabrera, quien aseguró que su enfoque principal será “estar saludable” durante la venidera zafra de Grandes Ligas.

Estados Unidos / MLB.COM

