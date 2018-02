16 residentes del Razetti renunciaron en dos meses

Los médicos no cuentan con alimentación ni con servicio de transporte / Foto: Daniel Olivares

La crisis que atraviesa el hospital Luis Razetti de Barcelona también se refleja en las condiciones laborales de su personal asistencial.

El presidente de la Sociedad de Médicos Internos y Residentes (Somir) del centro de salud, Oscar Nava, expresó que las necesidades mínimas de los doctores no están garantizadas.

Nava señaló que los residentes no reciben alimentación, no cuentan con transporte, son víctimas de la inseguridad y de agresiones de los familiares de los pacientes. Tampoco tienen insumos ni medicamentos para tratar a los enfermos y, además, los salarios que ganan no les permite mantener sus hogares.

“Bajo estas condiciones tenemos un nivel de deserción grandísimo, de frustración de los médicos por los bajos salarios que perciben, que les impide vivir en las condiciones actuales”.

La situación ha llevado a que 16 residentes de los postgrados de Medicina del principal recinto asistencial del estado hayan renunciado en los primeros dos meses del año.

José Francisco Pérez, del segundo año del postgrado de Cirugía General, señaló que sus colegas se han retirado de la institución para buscar mejores ingresos o con el objetivo de irse del país, “porque están pasando hambre”.

Uno de los servicios que más se ha visto afectado por el abandono de cargos es el de Medicina Interna. Sabrina Perdomo, residente, manifestó que seis de sus compañeros renunciaron entre enero y febrero.

“Uno de ellos se fue porque no tenía cómo alimentar a su bebé de un año. Es una situación triste porque ese compañero es summa cum laude. Es lamentable que personas tan valiosas renuncien después de 13 meses de trabajo porque no tienen como alimentarse”.

Gestiones

Nava manifestó que el lunes sostuvieron una reunión con el gobernador de la entidad, Antonio Barreto Sira, a quien le plantearon los problemas del hospital para, en conjunto, encontrar soluciones.

El presidente de Somir destacó que realizaron peticiones en cinco niveles para trabajar de forma mediata e inmediata.

Informó que se llegaron a acuerdos en temas de alimentación, seguridad y transporte.

Perdomo sostuvo que se acordó reactivar el comedor del Razetti para que se les garantice la alimentación a los doctores.

Asimismo, 11 funcionarios de la Policía Municipal de Bolívar fueron asignados para custodiar las instalaciones y se prevé que en los próximos días se active el servicio de transporte para todos los residentes.

A mediano plazo se tratará la dotación de insumos y las mejoras salariales.

Barcelona / Dayana Figueroa

Share This:



































Comentarios