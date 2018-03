Usuarios esperan “horas” por el BTR en paradas de la zona norte de Anzoátegui

El alto costo de las tarifas en autobuses y carros por puesto ha obligado a más de un pasajeros a desistir de utilizar este servicio y buscar alternativas de traslado como el Bus de Tránsito Rápido (BTR).

Las paradas de BTR permanecen repletas de usuarios durante todo el día, y sobre todo durante las horas “picos” la acumulación de pasajeros sobrepasa la capacidad de las unidades.

No es de extrañar que los acordeones circulen repletos de pasajeros y no siempre están en condiciones de trasladar a todos los que desean llegar a su destino. Por ello las paradas permanecen llenas.

La jubilada Lourdes Castillo denunció que el servicio de BTR ha desmejorado. “Ahora podemos pasar horas esperando los autobuses, cuándo antes pasaban a cada rato”.

Luis Jiménez, residente del sector El Moriche de Barcelona, manifestó que hace uso del servicio para ahorrarse pasaje, “pero últimamente he tenido que armarme de paciencia porque he pasado más de media hora en la parada y nada que pasan”.

Sin disponibilidad

Un chofer de BTR, que prefirió reservar su identidad por no estar autorizado para declarar a los medios de comunicación, informó que hay más de una docena de unidades dañadas.

“Mientras no se les dé el mantenimiento adecuado, serán pocas las unidades disponibles. Lo que se cobra no alcanza para mantener estos autobuses”.

A su juicio, los usuarios estarían dispuestos a pagar una tarifa más alta “con tal de irse en una unidad cómoda y en buenas condiciones”.

Puerto La Cruz / Yeraldyn Vargas

