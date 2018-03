Trasladarse en ambulancia es un “milagro” en Anzoátegui

Enfermos deben pagar a empresas privadas para poder ser llevados a hospitales / Foto: Referencial

La media internacional dictada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que por cada 25 mil habitantes, debería haber una ambulancia. Sin embargo, en Anzoátegui esa cifra está lejos de cumplirse.

Con una población que, según datos del último censo realizado en 2011 supera el 1.500.000, la entidad tiene un déficit por el orden del 90% en vehículos de atención primaria, ya que por lo menos debería contar con uno de estos transportes en cada municipio (21 en total) que conforman el territorio anzoatiguense.

Tanto las autoridades del Ejecutivo regional como los sindicatos del sector salud, están conscientes de la situación y la califican de grave, porque prácticamente “se está a la buena de Dios, en caso de ocurrir un evento de envergadura en el estado”.

En reciente visita realizada a la sede del Cuerpo de Bomberos de la entidad, tanto el secretario general de Gobierno, Sergio Padrón, y gobernador Antonio Barreto Sira abordaron este problema y calificaron la situación como lamentable.

Vehículos en el olvido

Padrón fue más allá, al indicar que prácticamente encontraron un parque automotor desmantelado.

“Ambulancias deberíamos tener, por lo menos, una en los 21 municipios de la entidad pero no las tenemos: Nosotros llegamos y conseguimos 30 ambulancias arrumadas en un taller, el Cuerpo de Bomberos no tiene siquiera una cisterna para atender las emergencias, esta es una situación grave”.

Padrón refirió que el caso fue planteado en Caracas para que el Gobierno central tramite la dotación de los vehículos.

Dionisio Valdez, directivo de Sintrasalud, respaldó la versión de Padrón, al indicar que la única ambulancia que “medio funciona”, presta servicio en el ambulatorio del sector San Pablo, en el municipio Juan Manuel Cajigal.

“Este déficit que tenemos causa incomodidad en la población, pues con 90% de ambulancias inoperativas el estado, prácticamente, está a merced de la buena de Dios y depende del sector privado para hacer traslados de enfermos que requieran cuidados especiales”.

Valdez sostuvo que el planteamiento ya ha sido hecho a varios gobernadores, incluyendo al actual, e instó al Gobierno central a realizar la dotación, “puesto que es de su competencia esa materia”.

“Que tengamos ambulancias depende exclusivamente del Gobierno nacional, hacemos un llamado para que se aboque en esta materia porque es grave la crisis que vivimos en ese sector”, dijo.

De vieja data

Yermis Allen, también sindicalista del sector salud, añadió que pese a no ser nuevo lo del déficit de ambulancias, en los últimos meses la situación se ha agravado.

Refirió que los 1.400 centros de salud con los que cuenta el estado, actualmente carecen de estos vehículos.

“Sabemos que al gobernador se le han girado los recursos pero no se ha dignado a reparar, por lo menos, la del Razetti”, refirió Allen.

La familia Blanco vivió una contingencia el pasado lunes, cuando la matrona sufrió un accidente cerebro-vascular (ACV) y no podían trasladarla desde Valle de Guanape al hospital Luis Razetti de Barcelona debido a que en esa ciudad no contaban con el vehículo de emergencias.

“A todo riesgo nos la trajimos, pero esto no tiene nombre. Estamos en el estado con las reservas de petróleo más grandes del mundo y no podemos contar con una ambulancia porque simplemente no hay”, sostuvo Isabel Blanco.

Barcelona / José A. Camacho

