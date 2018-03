Medicamentos aparecieron con precios inaccesibles

Precios de medicamentos para calmar la tos superan los Bs 800 mil bolívares / Foto: Rafael Salazar

Enfermarse cuesta caro. Algunas farmacias de la zona norte de la entidad han repuesto su inventario, pero el precio de los medicamentos no se ajusta al bolsillo de los consumidores. Fármacos cuyo costo no superaba los 100 mil bolívares ahora se consiguen por encima del millón.

Yosmery Requena no salía de su asombro. Su hijo de cinco años tiene tos y optó por acudir a una botiquería en busca de la medicina que usa para controlarle la afección. “Mayor sorpresa cuando me dijeron que el frasco de Fluvirin cuesta 870 mil bolívares. Ese medicamento no valía más de Bs 45 mil”.

Juan Ramírez, cuya esposa está embarazada, tampoco dejó de manifestar su descontento cuando le notificaron que el precio del ácido fólico subió a 472 mil bolívares.

“Logré conseguir una caja en Bs 140 mil, pero, igual me parece una exageración. El mes pasado pagamos Bs 18 mil por la misma presentación”, aseveró.

Las drogas para controlar la hipertensión también están apareciendo, pero a costos que superan el millón de bolívares.

“Mi vecino trabaja en una farmacia y me dijo que el medicamento que uso llegó a un millón 64 mil bolívares, y sólo trae 16 pastillas”, manifestó Clara Rondón.

Miguel Rodríguez, quien tiene un tratamiento para controlar los niveles de colesterol dijo que “casi me dio un infarto cuando vi que la caja de atorvastatina, de 14 pastillas, llegó a 400 mil bolívares”.

“A mi papá le han dado varios ACV y lo hemos mantenido con su tratamiento al día. El mes pasado gastamos un millón, para este mes debemos tener casi cuatro millones para comprar todo lo que toma”.

Por las nubes

Un trabajador de una reconocida cadena de farmacias, que prefirió reservar su identidad por no estar autorizado para declarar a los medios de comunicación, argumentó que la mayoría de los medicamentos son importados y los proveedores han hecho “ajustes sorprendentes”.

Mencionó que las cremas para tratar enfermedades dermatológicas sufrieron un incremento de más de 10.000%. “La más barata se consigue en 700 mil bolívares, y son presentaciones que no alcanzan para cumplir un tratamiento de 15 días, es decir el paciente debe llevar más de una”.

El costo de los cosméticos y artículos de higiene personal también varían constantemente.

“El mes pasado el champú y demás productos para el cabello llegaron con nuevos precios. Los clientes estaban sorprendidos, fueron hasta triplicados”, dijo el farmacéutico, quien no descartó que las droguerías y demás distribuidores sigan haciendo ajustes en sus listas de precios.

Puerto La Cruz / Yeraldyn Vargas Rivas

