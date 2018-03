Personal asistencial marchó para mostrar crisis hospitalaria

Médicos aseguraron que mantendrán acciones en pro de mejorar el sistema / Foto: Rafael Salazar

Los reclamos del sector salud salieron de las inmediaciones de los hospitales de la zona norte de Anzoátegui. Ayer fueron llevados a la Defensoría del Pueblo y Gobernación del estado.

Médicos, enfermeros, empleados, obreros, sindicatos y hasta transeúntes se unieron a la denominada “Marcha de la salud”, a fin de exigir mejores condiciones laborales y dotación de insumos para los diversos centros asistenciales de la entidad.

Bajo consignas en las que instaban al Gobierno central a reconocer la crisis humanitaria en materia de salud, pidiendo salarios dignos y llamando al pueblo a unirse a la lucha, los trabajadores marcharon por la avenida Fuerzas Armadas de Barcelona, cruzaron la calle Carabobo hasta la Defensoría del Pueblo, donde entregaron un documento en el que exponen los problemas del sector. Luego tomaron el bulevar 5 de Julio, hasta llegar a la sede el Ejecutivo regional.

Parada “especial”

Previo a su llegada al llamado Palacio de los Jardines, la marcha se detuvo en la plaza Bolívar de la capital, donde se realizaba el proceso de carnetización del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), y mostraron a los partidarios oficialistas la crisis asistencial que atraviesa el estado.

Algunos los acusaron de “bachaqueros de la salud” y otros sorpresivamente respaldaron las quejas de los galenos, quienes al final llegaron a su destino sin contratiempos.

José Francisco Pérez, residente de segundo año del postgrado de Cirugía General del hospital Luis Razetti, sostuvo que ya el reclamo va más allá de exigir seguridad y condiciones laborales aceptables.

“Esto es un problema que atañe a toda la sociedad, todos nos enfermamos y comemos. La situación de los residentes y personal de la salud es crítica. Muchos llegan al hospital sin comer, caminando para ahorrar pasaje y si a ello le sumas la situación decadente del hospital. Es imposible trabajar así”.

Pérez refirió que en lo que va de año, 18 residentes del Razetti han renunciado a la mitad del postgrado para emigrar, porque los sueldos simplemente no les alcanzan para cubrir sus necesidades.

“Si esto sigue así, las actividades médicas irán mermando por el déficit de personal. Por eso continuaremos las acciones de protesta”, advirtió.

Para Zuleida Cuiba, presidenta del Colegio de Enfermeros de la entidad, la palabra crisis no define completamente el panorama sombrío de la salud en el estado.

“Nosotros estamos en riesgo biológico, pues no hay insumos para cuidar a los pacientes y las instalaciones de los hospitales no se están limpiando como se debe, porque no hay los materiales adecuados. Ni con el reciente aumento de sueldo nosotros podemos vivir”.

José Igualguana, directivo de Sintrasalud, indicó que la hiperinflación que vive el país destrozó los salarios tanto de médicos como del personal obrero y administrativo, además de convertir a los diversos centros de salud de la zona en “depósitos de equipos dañados”.

Al final de la jornada, los manifestantes lograron reunirse con el gobernador Antonio Barreto Sira, quien recordó que ya ha sostenido encuentros con el gremio médico y se comprometió en seguir trabajando para contribuir a mejorar las condiciones laborales, además de llevar todos los reclamos al Ejecutivo nacional.

Barcelona / José Alberto Camacho

Share This:



































Comentarios