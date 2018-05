Armando Armas: El lunes emprendemos una campaña para las verdaderas elecciones

El diputado Armando Armas pide a la gente que se organice / Foto: Archivo

Emprender una campaña para exigir unas “verdaderas elecciones limpias, libres y justas” es el objetivo que tendrá a partir de este lunes 21 de mayo la oposición venezolana. Así lo dio a conocer el diputado a la Asamblea Nacional (AN) por el circuito 4 del estado Anzoátegui y miembro fundador del partido Voluntad Popular, Armando Armas.

Y es que para el también abogado y profesor universitario, los resultados del proceso electoral que se llevará a cabo este 20 de mayo, en donde se elegirá al Presidente de la República y los representantes de los consejos legislativos están claros: ganará el oficialismo.

“Esas votaciones del domingo no son elecciones. Son para votar por un fraude, para reforzar el carácter dictatorial y autoritario del régimen. Son para hacer un parapeto”, expresó.

Para el activista social, el simple hecho de que los comicios hayan sido convocados por la Asamblea Nacional Constituyente no dejan lugar a dudas sobre su ilegalidad.

“Uno de los pilares fundamentales de la dictadura es concurrir a procesos electorales para legitimar algo, a sabiendas que se va a perder”.

Armas rememoró, entre otras cosas, como con actas en mano el Consejo Nacional Electoral (CNE) no reconoció el triunfo de Andrés Velásquez, candidato opositor en el estado Bolívar, en las elecciones regionales del año pasado.

“Quienes participan saben que van a perder. Entonces el Gobierno les adjudicará algunos cargos y como son temas locales, regionales, tú me generas competencia dentro de la oposición. Generas desentendimiento. Incentivas la desunión porque no es un tema nacional”.

-¿Qué ofrece la oposición para después de las elecciones?

– Ofrecemos participación ciudadana que va mucho más allá del sufragio. Votar es una herramienta idónea en una democracia para regir los destinos de una nación, pero no es la única. La protesta consagrada en el artículo 68 de la Constitución es una manera de participar. Juntarnos y recuperar el tejido social es hacia dónde vamos a apuntar para generar confianza entre el pueblo y la dirigencia política. Y cómo se genera eso, cuando decimos y hacemos lo que pensamos, entonces la coherencia final se traduce en confianza.

-¿Cómo harán los dirigentes para cambiar la apatía que existe con la participación ciudadana?

-Eso es responsabilidad de cada quien. Debemos revisarnos profundamente como individuos, qué puedo hacer yo para salir de esta situación porque no todo el mundo se puede ir para otro país. Por eso le hago un llamado a la ciudadanía para que esté en contacto directo con nosotros. Que nos escriban, nos llamen y nos organicemos. No esperar a que llegue el alcalde, diputado o concejal a organizar la sociedad. Eso es lo mismo que ponerse a creer que vendrá cualquier persona a invadir a Venezuela y nos va a sacar de este problema.

-Ante todo este panorama, ¿invita a la ciudadanía a votar este domingo?

-Tanto yo como mi partido, como la Unidad Democrática en general no es que estamos llamando a la abstención, porque se abstiene cuando hay un proceso de votación limpio. Nosotros estamos llamando a una protesta masiva, que implica no concurrir. Quienes participan, por el contrario, se prestan para reforzar el sistema. El llamado es a ir a las iglesias ese día, manifestar su descontento de cualquier forma, hasta con un papelito de queja por las redes sociales. La única ventaja comparativa que nosotros tenemos es nuestra mayoría, que no puede ser usada para una farsa.

-¿De qué forma trata usted de ayudar al estado Anzoátegui?

-No hay soluciones para la entidad sino se sale del régimen que hoy en día agobia a los venezolanos. Como diputados tenemos dos grandes problemas: uno, nos quitaron la facultad para aprobar presupuestos y dos, que si hubiésemos tenido esa facultad, con el tema inflacionario los recursos se vuelven sal y agua.

-¿Cómo ve la actual posición del gobernador de la entidad?

Voluntad Popular como partido decidió ir a ese proceso electoral, yo en lo particular no estuve de acuerdo y lo dije en su momento. Allí se adjudicaron a ciertos gobernadores. Ellos están con la esperanza de hacer algo porque son servidores públicos. Sin embargo, hoy en día se están materializando las críticas u observaciones que nosotros hicimos, de que no podrán resolver nada.

Desde Anzoátegui

El diputado Armando Armas informó que desde la oficina parlamentaria, ubicada en el edificio Raoma del sector Los Yaques de Puerto La Cruz, trabajan para ofrecer “pañitos de agua caliente” a la población anzoatiguense.

“Tenemos el programa Dona una consulta con médicos especialistas. Tenemos atención jurídica gratuita y un centro de acopio. Lo hicimos en nuestra promesa de campaña y lo logramos”, aseguró.

De igual forma, el dirigente aprovechó para hacerle un llamado a la fracción parlamentaria por la entidad, para ofrecer una rueda de prensa como el “Bloque Parlamentario por el estado Anzoátegui”.

“Nosotros tenemos que hablar en conjunto. Consolidarlo como un ente. Tiene que ser una realidad a partir de la semana que viene. Debemos recuperar la organización de base”, destacó.

Puerto La Cruz / Elisa Gómez

