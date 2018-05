Celebridades concientizan sobre los problemas de salud mental

Ryan Reynolds confesó que sufre de ansiedad / Foto: AP

Dwayne “The Rock” Johnson ha hablado de su batalla con la depresión. Mariah Carey recientemente reveló que padece trastorno bipolar. Y el astro de “Deadpool” Ryan Reynolds ha admitido que lidia con trastorno de ansiedad.

Así como el estigma en torno a las enfermedades mentales se ha reducido en los últimos años, lo mismo sucede con la renuencia de muchos a discutir sus propios problemas de salud mental, incluidos los famosos. Para las estrellas se ha vuelto la nueva norma divulgar vulnerabilidades que una vez guardaron con recelo.

“Creo que cualquier persona que hable sobre eso ayudará a desestigmatizarlo con el tiempo, pero creo que en particular las celebridades y las figuras del deporte, si tienen una plataforma y han pasado por cualquier tipo de problema de salud mental, es bueno para ellos que compartan sus historias, si se sienten cómodos haciéndolo”, dijo Johnson en una entrevista reciente.

“Para mí como un tipo, tú sabes, luché mucho tiempo no solo con brotes de depresión sino con cosas que me ocurrieron desde temprano o cuando era adolescente que influyeron en mí como adulto. Pero por mucho tiempo me costó mucho siquiera expresarme”, dijo.

Reynolds se hizo eco de ese sentimiento el lunes durante el estreno de “Deadpool 2”, donde explicó a la Associated Press por qué decidió hablar públicamente sobre sus problemas de ansiedad.

“Hablar de eso me ha ayudado de algunas maneras”, dijo Reynolds. “En esta era de masculinidad tóxica, hay muchos tipos allá afuera que tienen la tendencia de reprimirlo y mantenerlo por dentro, como que tienen que ser tipos duros y no aflojar. Pero eso no es necesariamente cierto”.

Diane Hughes, una profesora de psicología aplicada en la Universidad de Nueva York especializada en desarrollo adolescente, considera muy valioso que figuras de las artes y el deporte hablen de sus propias luchas, pasadas y presentes.

“Pienso que es beneficioso porque ayuda a desestigmatizarlo y normalizarlo un poco”, dijo Hughes.

Agregó: “Hay mucho estigma adjunto a los problemas de salud mental, en especial entre los adolescentes, porque los adolescentes están constantemente comparándose con sus pares y son muy inhibidos y ansiosos, creando así un estigma en torno a las enfermedades mentales y la búsqueda de ayuda”.

Por eso el Child Mind Institute, que proporciona servicios de salud mental para niños y familias, buscó la ayuda de docenas de celebridades para su nueva campaña llamada #YourYoungerSelf, que lanzaron en mayo en el Mes de la Concienciación sobre la Salud Mental.

La campaña pregunta a las celebridades que le dirían a una versión más joven de sí mismos.

La actriz Kristen Bell se advertiría a no dejarse engañar por la idea de la perfección. El DJ ganador del Grammy Mark Ronson cuenta cómo superó sus ataques de pánico en la adolescencia. Y la comediante Sarah Silverman dice que ninguna parte de su cuerpo debería avergonzarla, incluido su cerebro.

Cada participante proporcionó una foto de su infancia y un video casero.

“Sabemos que cuando personas famosas básicamente se levantan y dicen ‘yo sufrí y me mejoré’, eso tiene un efecto enorme sobre todos nosotros, pero en particular sobre los jóvenes que son tan susceptibles a las imágenes que ven cuando la gente usa cierta ropa o les gusta cierta música”, dijo el presidente de CMI, el doctor Harold Koplewicz.

La actriz Mayim Bialik, de “The Big Bang Theory”, recuerda que se sintió aislada mientras lidiaba con depresión. Está deseosa de ver caer la vergüenza en torno a los problemas de salud mental, y si hablar públicamente al respecto ayuda lo hará.

“No estoy buscando vomitar toda mi vida en internet”, dijo en una entrevista reciente. “Pero sí siento que es muy apropiado, especialmente por tantos jóvenes que se sienten solos, del modo en que yo me sentí sola, hablar de ansiedad y de trastorno obsesivo compulsivo y de depresión y de todas esas otras cosas con las que muchos de nosotros lidiamos cuando somos adolescentes e incluso como adultos”.

El ganador del Tony John Leguizamo está de acuerdo con que los famosos pueden ayudar a desestigmatizar los problemas de salud mental compartiendo sus propias historias, pero cree que es algo que también debe enseñarse en casa.

“Tenemos que ser un poco más compasivos. Primero que todo, empieza por cómo les enseñas a tus hijos a mostrar compasión y comprensión por cualquiera que sea distinto a ti o que esté pasando por algún tipo de dificultad”, expresó el actor colombo-estadounidense.

“Creo que empieza ahí”, agregó. “Entonces deben existir leyes para ayudarlos a recibir la ayuda que merecen”.

Nueva York / AP

Share This:



































Comentarios