Poca afluencia de electores se evidenció en centros de votación de Anzoátegui este 20-M

La mayoría de los centros estuvieron desolados durante todo el día / Foto: Arturo Ramírez

Unas elecciones presidenciales atípicas se vivieron este domingo 20 de mayo (20-M) en la zona norte del estado Anzoátegui. Cero colas en las afueras de los centros de votación y pocas personas ejerciendo su derecho al sufragio fue el común denominador de estos comicios.

En las primeras horas de proceso se observaron filas moderadas en algunos planteles, pero éstas desaparecieron una vez iniciado el proceso. En otros sitios sí se mantuvieron ciudadanos esperando en cola por varias horas porque no se había activado una mesa de esos centros.

Cerca de las 8:00 am, la directora regional del Consejo Nacional Electoral (CNE), Dichelys Guevara, informó que habían instalado el 86,96% de las mesas de votación en la entidad, es decir, 1.527 de 1.756.

El ánimo característico de unas elecciones presidenciales no se notó en esa ocasión. Sólo había puntos del oficialismo cerca de los centros. Pero toldos de los otros candidatos (Henri Falcón y Javier Bertucci) no se observaron.

A medida que avanzó la mañana, el equipo de El Tiempo recorrió varios sitios de sufragio y en la mayoría la participación oscilaba, según comentarios de los coordinadores, entre 10% y 15%, cuando ya eran las 10:00 am.

En el Grupo Escolar Sotillo (uno de los más grandes de Puerto La Cruz), los mismos encargados habilitados por el CNE afirmaron que sólo había sufragado 12% de los 3 mil 550 votantes pasadas las 9:30 am.

“Aquí va a ganar la abstención”, expresó un señor que salía de la Unidad Educativa (UE) Miguel Otero Silva de Pozuelos. El coordinador de este centro, Luis Salinas, señaló que hasta el corte de las 8:30 am había votado 11% de los 2 mil 702 votantes habilitados.

Estos porcentajes de participación se replicaban en otros planteles del municipio Sotillo, como la UE Rofolfo Maurera y el liceo Alirio Arreaza Arreaza. En la escuela de Bello Monte sí se observó cola de electores casi toda la mañana.

En Guanta la baja afluencia también se notó. Centros grandes, como el liceo Manuel Reyes Bravo y el Sandalio Gómez, estuvieron con pocos ciudadanos a diferencia de otros eventos electorales. “Cuidado que te atropellan del poco de gente que hay” se le escuchó decir a una transeúnte a la amiga que la acompañaba.

Según el reporte ofrecido por la coordinadora municipal del CNE en Guanta, Tibisay Andrade, solamente 10% de los 29 mil 299 electores que hay en el municipio habían ejercido su derecho a esa hora.

En Barcelona no cambió mucho el panorama. En el Grupo Escolar República de Chile y el Pérez Freites no había cola de personas, algo inusual en una elección donde se escogería al Presidente de la República.

Incluso en la UE José María Vargas de Tronconal III, que se caracteriza por registrar alta afluencia, tenía pocos electores y no había cola afuera. En este plantel, el alcalde de Barcelona, Luis José Marcano, ejerció su derecho al sufragio.

Donde la abstención se vio más marcada fue en el municipio Urbaneja. Según la coordinadora de las mesas del plantel María Auxiliadora, a las 11:00 am tenían contabilizados 150 participantes de 4.065 que podían votar allí.

En la UE Tomás Alfaro Calatrava, la ciudadana habilitada por el CNE como responsable, Diana Urbina, reportó que solo habían sufragado 300 de 4 mil 308 electores. Al parecer la población de Lechería atendió el llamado del Frente Amplio, pues hasta las calles estaban desoladas.

Pese a la inusual participación que estaba registrando, el Fiscal General de la República designado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Tarek Williams Saab, destacó que en Venezuela se estaba concretando un “acto de democracia”. Desde la UE Madre Teresa de Calcuta, en Barcelona, donde sufragó a la 1:10 pm, exhortó a los candidatos y ciudadanía a respetar los resultados de este 20 de mayo.

Reporte opositor

Desde que se inició el proceso, el diputado a la Asamblea Nacional (AN) Carlos Andrés Michelangeli informó que realizó recorrido por los centros de votación y aseguró que hasta las 12:30 pm se reportaba sólo 14% de participación del electorado de Anzoátegui.

“En los sectores más pobres hay un poco más de participación, puede que estén por el orden de 20% y que lleguen en la tarde a 35% pero en la clase media y alta no llega ni a 10%”.

El parlamentario calculó que al final de la jornada sólo votaría entre 20 y 25% del padrón de la entidad. “Hasta en centros de Anaco y Barcelona, que son del corredor electoral, hay centros vacíos. Sin embargo como no hay testigos de otros candidatos, el Gobierno pudiera robar votos. Esta baja participación demuestra que Gobierno es ilegítimo, que la población no cree en el CNE y que solo quieren elecciones con un árbitro independiente”, dijo.

Entre las irregularidades denunciadas por habitantes de la entidad mencionó la entrega de bolsas con alimentos y bonos a cambio de votos por el presidente Nicolás Maduro.

Además, en los centros visitados se observó a personas del oficialismo tratando de guiar a las personas para que votaran por el candidato a la reelección. En algunos sitios, hubo ciudadanos que ejercieron su derecho con vestimenta alusiva al candidato Maduro.

Kevin Cabrera, jefe de la Región Estratégica de Defensa Integral (Redi) Oriente, informó que sólo se habían registrado dos delitos electorales, correspondientes a personas que rompieron su comprobante de votación.

Cierre del proceso

Entre las 4:00 y 6:00 pm, el movimiento de electores se mantuvo igual que en la mañana. Algo que llamó la atención es que luego de hacer un recorrido por centros de la zona norte se constató que varios no cerraron sus puertas, pese a que no había electores en cola.

Cerca de las 5:50 pm, en el Grupo Escolar Sotillo solamente había votado 1.045 personas de las 3 mil 657 habilitadas en este centro, eso se traduce en menos del 30%, dijo la coordinadora del punto por parte del CNE, Linetzy Campos.

En los siguientes centros este fue el porcentaje de participación (hasta las 6:00 pm), según los encargados del ente comicial en cada uno de ellos: UE Sandalio Gómez de Guanta (50%), Grupo Escolar República de Chile (45%) y Biblioteca Temístocles Maza (47%), estos últimos ubicados en Barcelona.

Cabe destacar que el mercado de Puerto La Cruz laboró como de costumbre este domingo. En la mañana había muchas personas comprando alimentos.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez

