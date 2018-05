“¿Y ahora qué vamos a hacer?, ¿qué va a pasar en Venezuela?”

Los porteños siguen asombrados con los resultados de las elecciones de este domingo / Foto: Archivo

Habitantes de la zona norte de Anzoátegui no dudaron en mostrar, este lunes, su frustración por los resultados de los comicios del pasado domingo.

La mayoría de los consultados por el equipo de El Tiempo manifestó que no era “extraño” que ganara el candidato Nicolás Maduro. Unos expresaron que estaban tristes porque tendrán que soportar seis años más al jefe de Estado.

“Como siempre, no es de extrañarse que iba a ser el mismo resultado, que Maduro es el presidente electo ‘por los venezolanos’. Me molesta también que nosotros como pueblo solamente hablamos y ya, listo, no se ejecuta lo que en realidad tenemos que llevar a cabo, hacer valer nuestros derechos”, comentó la estilista Concepción Patiño, quien se encontraba en una parada de transporte público.

El analista Francisco Guzmán, otro de los que estaba esperando un autobús en el centro de Puerto La Cruz estuvo de acuerdo con Patiño en cuanto a que nadie debía sorprenderse por las cifras emitidas por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Según dijo, el gobierno hizo un trabajo previo a los comicios para lograr la victoria. “Compraron conciencias a través del carnet de la patria, sumada a la incoherente estrategia de abstención de la oposición. Me siento mal porque son seis años más de esta desgracia y como población padeciendo las consecuencias de las sanciones, porque eso no les afecta en nada a los altos funcionarios. Ellos viven aquí como reyes”.

En una esquina, cerca de un local comercial, el evento electoral era el tema de conversación de un grupo de jóvenes. Una de ellas se identificó como María Salazar, después de comentar su desánimo por lo ocurrido el 20 de mayo (20-M).

“¿Y ahora qué vamos a hacer?, ¿qué va a pasar en Venezuela?, le preguntó a sus amigos. Segundos después expresó: “seguiremos esperando que llegue una bolsa del Clap cada seis meses o ¿tengo que esperar a juro que se hagan las jornadas de carnetización para que me manden el bono?. Me parece un fraude, pues el porcentaje indica que la mayoría de los venezolanos no votó, cómo va a ganar y cómo ahora el Presidente ‘reelecto’ va a decir que solucionará los problemas que afronta el país si no lo hizo en su primer período”, enfatizó la muchacha.

Al terminar de intervenir, su compañera María Pino dijo que tampoco comprendía cómo se podían aceptar unos cómputos de esa manera, si la abstención fue tan alta. “No comprendo cómo con 48% alguien puede ser Presidente, o sea ni la mitad del pueblo desea que sea Presidente. Por lo menos debió haber participado el 50% para que esas elecciones fueran válidas. Adicional a eso, sí yo estuviera en su lugar (de Maduro) no me sintiera victoriosa. Con todo lo que ofreció para que la gente saliera a votar, me parece que jugó con la necesidad y la mediocridad de muchos”.

Mientras que su otra amiga, Yenis Rosa, no le dio mucha importancia a los resultados, pues a su juicio, sí fueron legales porque sólo participaron los seguidores del chavismo.

“Muchachas yo sólo estoy decepcionada y frustrada, esperaba una abstención masiva, esperaba que las personas vieran la realidad, que el país se cae a pedazos por la gestión de este gobierno. Pero lamentablemente no podemos con la mentalidad mediocre de muchos que dependen de un pago mensual”, les comentó.

Hubo quienes prefirieron no participar en el proceso porque no confían en el CNE. Una de esas fue la inspectora de seguridad Maricarmen Mudarra, quien no titubeó al señalar que ninguno de los candidatos le generó la credibilidad suficiente para animarse a sufragar.

Aseguró que el único ser que puede generar un cambio en el país es Dios. “Seguiré esperando, confiando y creyendo en que hay un Dios que tiene un propósito grande para nuestro país y que todo tiene un fin”, concluyó.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez

Share This:



































Comentarios