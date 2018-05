Unos 100 maestros al mes renuncian en Anzoátegui por no poder costear pasajes

Más de 6 mil educadores se ven afectados por la falta de reivindicaciones salariales Foto: Internet

La educación en el estado Anzoátegui está en riesgo. En los planteles están dando clases a medias porque los docentes no tienen para comer “y mucho menos para pagar pasaje”.

La secretaria de reclamos del Sindicato Venezolano de Maestros ( Sinvema) en la entidad, Mayra Marín, informó que al mes unos 100 educadores renuncian o abandonan sus puestos de trabajo por no tener cómo costear los gastos por traslados.

“A los docentes, sobre todo a los estadales, el sueldo no les está alcanzando ni para pagar los pasajes. Qué hacen con 980 mil bolívares al mes. No pueden ni comer, por eso prefieren quedarse en sus casas o dedicarse a otra actividad”, dijo.

Explicó que desde hace unos meses, algunos educadores han optado por dar clases sólo dos o tres veces a la semana, para tratar de rendir lo poco que perciben.

“La crisis con el servicio de transporte cada vez es peor. Además de que las escuelas no están recibiendo alimentos. Los maestros no tienen para pagar pasaje. Se nos están desmayando en las vías porque no se alimentan bien, y algunos deben caminar por horas para llegar a las escuelas”.

Marín mencionó que en el estado son más de 6 mil los profesionales de la educación que se ven afectados por la falta de reinvindicaciones laborales.

Sólo de palabras

La dirigente sindical denunció que el Ejecutivo nacional, en cadena de radio y tlevisión, anunció la aprobación de recursos para el pago de aumento salarial y homologación de sueldos.

“¿Dónde está el dinero? Nada de eso se ha visto. Hacemos un llamado también al gobernador de Anzoátegui para que pida los recursos, y si necesita de la fuerza de los educadores para hacer la exigencia, aquí estamos dispuestos”.

La secretaria de reclamos de Sinvema anunció que iniciaron un censo estadal para la homologación de sueldos. Exhortó a los jubilados, sobre todo a quienes recibieron el beneficio del retiro sin clasificación y sin reconocerle la prima de profesionalización, a consignar los recaudos en la Secretaría de Educación, en el piso 1 de la gobernación.

Barcelona / Yeraldyn Vargas Rivas

