Julio Borges, diputado a la Asamblea Nacional, rechazó a las acusaciones del presidente Nicolás Maduro, quien calificó al coordinador de Primero Justicia de “prófugo de la justicia”.

El parlamentario vía Twitter aseguró que se deben a que no firmó el acuerdo “fraudulento” del diálogo en República Dominicana.

“No nos perdonan que hayamos levantado toda la solidaridad de las democracias del mundo, y que hoy están plantadas a defender al pueblo venezolano”, expresó refiriéndose a los más de 40 países que no reconocieron el proceso electoral del pasado 20 de mayo.

“Tampoco perdonan el hecho de que nosotros nos hayamos negado a permitir el financiamiento corrupto e inconstitucional que pretendían hacer saltándose la Asamblea Nacional”, denunció el diputado.

Borges anunció que saldría del país en febrero de 2018 para “conquistar las condiciones que permitan unas elecciones libres, justas y dentro de la constitución”.

.@NicolasMaduro no perdona que no firmé en RD un acuerdo que traicionaba los intereses de los venezolanos y eso hizo que no validáramos la farsa del 20M. Tampoco perdona la articulación internacional que hemos logrado, hoy hay una avalancha de democracias en contra de su gobierno pic.twitter.com/cEZvW6zUNe

— Julio Borges (@JulioBorges) May 23, 2018