El mediocampista manchego se unirá a la concentración española de cara al Mundial de Rusia 2018 la semana que viene (Foto: Cortesía)

Andrés Iniesta ha firmado esta mañana su nuevo contrato como jugador del Vissel Kobe durante su acto de presentación celebrado en Tokio ante una gran expectación.

“Es un día muy importante para mí, un desafío en mi carrera. Confío en este proyecto. Japón es un país maravilloso. Vengo a jugar y a trabajar con mis compañeros”, ha dicho Iniesta.”Recibí varias ofertas de otros clubes, pero me decidí por el Vissel Kobe porque el proyecto que me presentaron me pareció muy interesante. Y me demostraron su confianza. Además, Japón es un país maravilloso y su cultura también. Me gustaría disfrutar de mi vida en este país”, ha continuado.

Sobre la opinión que tiene de los jugadores nipones, ha asegurado: “Tengo mucho respeto por el fútbol japonés. Me gustaría contribuir y ayudar a mis compañeros de equipo”.Por su parte, Hiroshi Mikitani, fundador y consejero delegado del gigante del comercio electrónico Rakuten, y también dueño del club japonés a través de otra de sus empresas, ha sido el encargado de presentar a Iniesta en el acto.

Firmará con el Vissel Kobe tras su histórica carrera con el Barcelona”, ha dicho, al tiempo que ha elogiado a la cantera azulgrana y el “liderazgo” de Iniesta, así como los valores del futbolista español y su “capacidad de influencia global”, que serán “una inspiración para el club y para toda la liga y la sociedad japonesa”.

El equipo de la ciudad portuaria nipona también cuenta con el exinternacional alemán Lukas Podolski como jugador destacado, y actualmente se sitúa como sexto clasificado del campeonato japonés, que se prolonga hasta el mes de diciembre.Con su marcha al país asiático, el futbolista manchego ha seguido los pasos de los también exinternacionales españoles Txiki Beguiristain, Andoni Goikoetxea y Julio Salinas, quienes jugaron a finales de la década de los 90 en la J-League

