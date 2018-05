Médicos no saben si Neymar estará a tono para el Mundial

El delantero brasileño sufrió una grave lesión en el mes de marzo cuando jugaba el campeonato francés con el PSG (Foto: Cortesía)

Los responsables médicos y los preparadores físicos de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) no pueden asegurar que Neymar, la estrella del equipo, pueda estar al 100% en el Mundial de Rusia 2018. Tanto los médicos como los preparadores físicos de la CBF han destacado positivamente la evolución de Neymar, la estrella del PSG, tras recuperarse de su lesión, pero no pueden asegurar que esté al cien por cien durante el próximo Mundial 2018.

“Es difícil hablar en porcentaje, pero no hay nadie que pueda asegurar que un futbolista esté al cien por cien”, ha comentado Fábio Mahseredjian durante una rueda de prensa en la que también estuvieron el médico de la selección Rodrigo Lasmar y el fisioterapeuta Luiz Crescente en la concentración de la selección en Granja Comary, en Teresópolis. “Siempre queremos que evolucione más. No sabemos dónde puede llegar el futbolista. Trabajamos según como evoluciona el futbolista, si acceleramos o no. Hoy puedo afirmar que la evolución está muy bien y por encima de lo esperado”, remarcó el fisioterapeuta de la CBF.

“Lo que nos da más confianza es que él es un futbolista diferente, que puede hacer cosas diferentes para ayudarnos. Va a tener prácticamente un mes hasta el estreno de la selección y aún hay tiempo”, comentó Fábio Mahseredjian.

Por su parte, el doctor Rodrigo Lasmar informó que “por la parte médica sigue evolucionando como estaba previsto y está apto para los entrenamientos”.

