Para hacer cambio de aceite se requieren más de Bs 25 millones

Un litro de aceite mineral sellado cuesta hasta 6 millones 500 mil / Foto: Archivo

Mantener operativos los vehículos cuesta un ojo de la cara. Cada vez son más los conductores que optan por parar sus unidades porque no tienen cómo costear los gastos.

Y es que para hacerle el cambio de aceite y filtro a un carro pequeño se necesitan más de 25 millones de bolívares.

Julio González contó que un litro de aceite mineral sellado cuesta hasta 6 millones 500 mil; y si es semisintético alcanza los 12 millones de bolívares.

Mencionó que su auto usa cinco potes del mineral. “Allí se me fueron más de 30 millones de bolívares. Además tuve que comprar el filtro, que dependiendo la marca cuesta entre un millón 500 y Bs 7 millones”.

La docente Laura Acuña dijo que hace un mes decidió parar su carro. “No tengo para mantenerlo y es maldad rodarlo así porque puede sufrir daños mayores y no tengo para asumir esos gastos. Lo uso sólo para estrictas emergencias”.

Ramón Díaz recordó que a principio de año no gastó ni un millón en el cambio de aceite. “En esa oportunidad, el litro me salió en 100 bolívares y me pareció una exageración. Ahora tener un carro es un lujo. ¿Quién tiene para sacar 20, 30, 40 millones de un momento a otro para hacer cambio de aceite”.

Manuel Rodríguez tiene una camioneta y aseguró que gastó más de 40 millones de bolívares en el cambio de aceite. “Y eso porque conseguí precios más bajos”.

El comerciante expresó que además de los insumos deben pagar la mano de obra, cuyo costo también es elevado. “Los mecánicos también subieron los precios”.

Puerto La Cruz /Yeraldyn Vargas Rivas

