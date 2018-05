Ronaldinho negó que se fuera a casar con dos mujeres

Ronaldinho aseguró que no tienen planes de casarse / Foto: Internet

Luego de que se rumoreara a través de las redes sociales que el futbolista brasileño Ronaldinho contraería matrimonio con dos mujeres, el exdelantero de 38 años afirmó que todo se trata de una mentira.

“Es la mayor mentira. No sé de dónde salió esto”, dijo el jugador en una entrevista a “Globo Televisión”.

Hace unos días, el diario “O Día” de Brasil informó que Ronaldinho planeaba casarse en una ceremonia privada con dos mujeres de Minas Gerais, a las que, supuestamente, conoció cuando jugaba en el Atlético Mineiro, en el año 2012.

“Yo no tengo voluntad de casarme todavía (…) Me mandaron mensajes de todo el mundo muy divertidos. Es mentira, no hay nada de eso, no me voy a casar”, reiteró.

Aunque el carioca aún no ha confirmado su relación con ambas chicas, “O Día” asegura que éstas mantienen una relación sentimental con él desde hace dos años, aproximadamente.

Brasil / Redacción / Sport.es.

Share This:



































Comentarios