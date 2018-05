¡Estamos embarazados! Siiii, después de 9 años juntos y 1 año y medio de casados Dios nos envió la bendición más grande de nuestras vidas. ???? Junto al hombre que amo con locura hoy comparto esta felicidad! No se pueden imaginar lo que sentimos el día que recibimos ésta noticia, lloramos de la emoción, casi ni dormimos de felicidad. Mi Dios y Virgencita nos han enviado el fruto de nuestro amor. Guardar este secreto ha sido super dificil porque hemos tenido ganas de gritarlo al mundo, pero llegó el dia de poder compartirles a todos esta noticia. No sabía que la perspectiva de mi vida podía cambiar tanto, este pequeñit@ que crece dentro de mí me lo está enseñando. Hoy le doy gracias a mi valiosa familia y mis verdaderos amigos por guardarnos este secreto tan lindo. A mis doctores Javier Rodriguez y Juan Andrés Perez Wullf por este pequeño recorrido que apenas comienza, A mi bello @luistovarphoto (quien tiene más fotos en su cuenta) por divertirte y amar tanto este dia como nosotros. ¡TE AMO!@vitogasparrini ❤️ Ustedes que leen esto acompañenme en esta nueva aventura.????

A post shared by Andreina Castro ???? (@andreina.castro) on May 28, 2018 at 8:25am PDT