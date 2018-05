José Altuve implantó marca de hits consecutivos para Astros de Houston

Altuve (27) es el sexto pelotero en la historia del big show que logra hilvanar una cadena de 10 turnos seguidos con hit / Foto: AP

El venezolano José Altuve implantó ayer una marca de hits consecutivos para Astros de Houston en un duelo de Grandes Ligas que su elenco perdió 10-9 ante Indios de Cleveland.

Hilvanó una cadena de 10 turnos seguidos con imparable, al ligar cuatro en sus primeros cuatro chances consumidos en el Progressive Field, donde concluyó de 6-4 con dos impulsadas y una anotada.

Un día antes, en el mismo escenario, se quedó a un doble de batear la escalera. Conectó de 4-4 (dos sencillos, triple y jonrón) en una caída 8-6 de los siderales ante los aborígenes.

Fue la décima sexta ocasión en la que coqueteó el ciclo, según Marcus Grunfeld, periodista de lavinotinto.com.

César Tovar, Carlos Guillén, Pablo Sandoval y Carlos González han sido los únicos criollos que han logrado esa hazaña hasta ahora.

A las puertas del récord

Altuve, ganador del premio Jugador Más Valioso de la Liga Americana en la temporada 2017, se quedó a dos incogibles de igualar el récord de todos los tiempos del big show.

De acuerdo con Mark Berman, analista de la cadena televisiva Fox Sports, la plusmarca es de 12 y la comparten Johnny Kling (Cachorros de Chicago, 1902), Pinky Higgins, (Medias Rojas de Boston, 1938), y Walt Dropo (Tigres de Detroit, 1952).

Además se convirtió en apenas el sexto pelotero en los anales de la gran carpa que hilvanar una racha de, al menos, 10 “cohetes”.

Su cadena pudo haber sido más larga, pues el jardinero indígena, Rajai Davis, le “decapitó” un hit al deslizarse para atrapar una contundente línea, disparada entre las praderas central e izquierda.

El segunda base restó importancia al hecho de conseguir semejante proeza.

“Uno no piensa en los hits, yo no ando contando los hits, uno anda tratando de ganar juegos”, expresó a Altuve a lasmayores.com. “Creo que después de dos juegos, mis compañeros me dijeron, ‘Oh, tienes 10 hits’. Uno se queda como, ‘Ok, estuvo divertido’. Pero en el medio del juego es difícil pensar, ‘Oh, llevo 1, 2, 3, 4…”.

De acuerdo con el periodista Ben Winreib, del portal mlb.com, la racha de Altuve es la segunda mayor en Grandes Ligas desde que el patirrojo Dustin Pedroia bateó 11 seguidos en 2016.

Su mánager A.J Hinch elogió su capacidad para sacudir “metrallazos”. “Es el Jugador Más Valioso de la Liga, no es una sorpresa (…) Tiene un talento para pegarle a la bola con la maceta del bate. Cuando está así de encendido, no hay nadie en esta liga que lo pueda hacer out”.

Altuve, representante de Navegantes del Magallanes en el mejor béisbol del orbe, registra el cuarto mejor average del joven circuito (.330) en 2018. Mookie Bets, de Boston, lidera el rubro con .359.

Valencia / Joseph Ñambre

