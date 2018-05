Rubén Limardo conquistó oro en los Juegos Suramericanos

Limardo manifestó sentirse contento ante este triunfo / Foto: Twitter

El esgrimista Rubén Limardo, campeón olímpico en Londres 2012, ganó este martes la medalla de oro en la modalidad espada de los XI Juegos Suramericanos de Cochabamba, Bolivia.

Limardo se impuso en la final 15-8 al también olímpico Athos Schwantes, de Brasil, a quien ha dominado en cinco ocasiones en su carrera.

“Una vez que estaba en la final supe que el rival era fuerte, pero es la quinta vez que me enfrento a él y siempre le he ganado. Al principio estaba apretado pero cuando vi la acción, cuando vi el punto blanco, por ahí me fui”, indicó en declaraciones a los medios venezolanos.

Esta presea, asegura, le da mayor ánimo porque tenía tiempo sin lograr un primer lugar en las copas mundiales y otros torneos de envergadura.

“En la copas mundiales siempre perdía por un toque para el pase a ocho, o para el pase a 16; y esto me da confianza porque aquí hicimos el trabajo que hemos estado haciendo en Polonia con Ruperto Gascón; salió y espero que esto pueda ser ahora a nivel mundial”, dijo.

En su camino al podio, el criollo tuvo que enfrentar en cuartos de final a su hermano Francisco Limardo, a quien derrotó 15-9 para luego desafiar en semis al colombiano Jhon Rodríguez, perdedor con 13 toques por 8. En los combates previos consiguió tres victorias y dos derrotas.

“Una vez que le gané un combate a mi hermano, él mismo me dijo: ‘bueno, ya tu sabes cuál es el objetivo, el oro, hay que buscar el oro porque ese es el compromiso con el país” relató el criollo, que llegó a Bolivia este mismo martes en la mañana en un vuelo directo.

“Estoy contentísimo por estar nuevamente en el podio, por darle esta medalla a Venezuela y por cumplir parte del ciclo y seguir soñando”, añadió.

La presea, subraya, es la sexta que ha ganado en los Juegos Suramericanos desde 2002, cuando tenía 16 años y logró bronce en la competencia por equipos. La mayoría de los metales que reposan en su palmares en esta justa los consiguió en las pruebas en conjunto, algo que quiere repetir en Cochabamba.

“Espero que en por equipos podamos llevarnos una de oro, a pesar que tenemos un equipo joven pero los muchachos responden muy bien. Somos los favoritos porque hemos ganado el Campeonato Panamericano del año pasado”, refirió el olímpico.

Una vez terminada su participación en la justa suramericana, Limardo viajará el 5 de junio a Estonia para participar en un campamento con tiradores de Filandia, Suecia y Dinamarca. Después viajará el 13 de junio a Cuba para competir en el Campeonato Panamericano.

AVN

