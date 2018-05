Colas en supermercados se intensifican debido a la venta de combos

Las colas para comprar alimentos han arreciado en los últimos días / Foto: Arturo Ramírez

En los últimos días, la venta de combos de alimentos en varios establecimientos de Puerto La Cruz, especialmente en los Abastos Bicentenario, han intensificado las colas de compradores.

Desde las 3:30 am tuvo que esperar la oficinista Francia Jiménez para poder adquirir, al mediodía, un paquete de harina de maíz, espagueti, arroz y aceite. La mantequilla se había terminado minutos antes. Gastó Bs 649 mil.

La sexagenaria Iris González, quien hacia su cola de la tercera edad desde las 5:00 am, denunció que primero compraban los funcionarios públicos, en vez de ellos que deberían tener prioridad. En su brazo tenía marcado, desde las 9:30 am, el número 43, cuando trataron de colocar orden, pero era la 1:00 pm y aún no sabía si correría con suerte de comprar antes de que cerraran el establecimiento.

“Lo que aplican es la operación morrocoy porque hasta las 2:00 pm trabajan”, expresó en voz alta el carpintero Freddy Solórzano.

El herrero Miguel García también se quejó del “maltrato” que, supuestamente, le hacen algunos funcionarios policiales, sobre todo a las personas mayores y discapacitadas que esperan bajo el sol.

“Aparte de hablarnos mal, pasan a más jóvenes que a nosotros que deberíamos tener preferencia”.

De igual forma, Pedro Pérez cuestionó que los uniformados sean los primeros en adquirir los productos.

Sorpresa

El supermercado Unicasa, ubicado en la avenida Bolívar de Puerto La Cruz, sorprendió este martes a los consumidores de la zona con la venta de cuatro kilos de harina de maíz y la misma cantidad de trigo, aceite, arroz y espagueti. Todo por menos de 1 millón y medio de bolívares.

Puerto la Cruz / Elisa Gómez

