Pérdida por caída de la producción petrolera sobrepasa los $30 millardos

Venezuela acumula un ciclo de más de cuatro años de retroceso en la producción petrolera, lo que ha hecho que el país, de ser uno de los principales extractores de crudo de la región, haya quedado rezagado frente a mercados como el de Estados Unidos (EE UU), o de sus competidores en la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep).

Diversos analistas señalan que barriles más, barriles menos, las pérdidas para el país por la merma del bombeo del hidrocarburo oscilan entre los cerca de $25 millardos y más de $30 millardos.

Los últimos registros de la Opep arrojan que la producción venezolana cayó hasta 1,4 millones de barriles diarios en mayo, cuando en 2014 alcanzaba más del doble.

La baja es de más de 31% frente a agosto de 2017, cuando su nivel era de 2,1 millones de barriles por día, y casi llega a 50% si se compara con los 2,65 millones de barriles por día de 2015. La previsión es que a lo largo de 2018 la merma sume 700 mil barriles.

Al revisar lo que esos números representan para el país, el economista y director de Ecoanalítica, Alejandro Grisanti, refirió que “de acuerdo con Pdvsa, la producción petrolera ha caído más de 1,5 millones de barriles diarios en los últimos cuatro años. A los precios actuales -el crudo venezolano se cotiza por arriba de los $60-, Venezuela va a dejar de percibir más de $33 millones”.

Añade que “con un nivel de producción similar al de 2014, Venezuela hubiese exportado más de $56 mil millones en el 2018. Dada la caída de la producción petrolera, este año exportaremos menos de $24 mil millones”.

Otro experto que también hizo cálculos es José Sangronis. Al indicar que “la caída en la producción es la peor en los últimos 50 años y con poco margen de recuperarse. El país está perdiendo mensualmente entre $15 y $30 millones. Los números nada que mejoran y eso pone contra las cuerdas a la propia Pdvsa, que cada día necesita más dólares para levantar su producción y mantener sus instalaciones, en especial las refinerías”.

Por su parte, Econométrica refiere en un informe que nada más en 2017, Pdvsa dejó de percibir $23 mil 116 millones con la cotización promedio de la cesta petrolera que el año pasado fue de $46 por barril.

“Estos niveles de producción no se observaban desde la década de los cuarenta. Al analizar en términos per cápita, el estado de deterioro se refleja con mayor claridad. En marzo la producción per cápita fue de 0,04 barriles de petróleo producidos por habitante. Esta relación es cercana a la obtenida en enero de 2003 en medio de la huelga de los trabajadores de la petrolera estatal, la cual había sido de 0,03 barriles de petróleo por habitante”, señaló la firma.

El desplome del bombeo de crudo ha hecho que Venezuela pase de ser el tercer productor de 14 en la Opep hace sólo dos años, a estar hoy en el séptimo puesto.

Ecoanalítica estima que al país le tomará unos 11 años volver a los niveles de 2014, cuando bombeaba 2,8 millones de barriles diarios, pues expone que en el mejor momento de la industria, pudo elevar la producción 118 mil barriles diarios a lo largo de un año, de manera que tendría que transcurrir más de una década para recuperar lo perdido en los últimos cuatro años.

