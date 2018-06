Sergio Ramos aclaró lo ocurrido en la final de la Liga de Campeones con Salah

El central español restó importancia a lo ocurrido en la final de la Liga de Campeones en Kiev (Foto: Cortesía)

Sergio Ramos ha querido salir al paso de la tormenta desatada tras la final de Kiev en relación primero a la lesión de Salah y después al golpe con Karius. El zaguero ha hablado en la presentación de la programación del Mundial, en Madrid, España.

Referente a los golpes con Mohamed Salah y Loris Karius, el sevillano ha dicho que le han dado más importancia al tema del que se debería darle “No he querido hablar del tema porque al final se magnifica pero viendo la jugada bien él me agarra primero del brazo y yo caigo al otro lado, de hecho se lesiona el otro brazo. Y dicen que he hecho ahí una llave de judo. Después el portero dice que estaba conmocionado por un choque conmigo. Ya solo falta que Firmino diga que estaba resfriado porque le cayó una gota de sudor mío” dijo el capitán madridista.

La lesión de Salah

“He hablado con él por mensaje y está bastante bien, si se hubiera infiltrado podría incluso haber jugado la segunda parte. Yo en ocasiones lo he hecho, tampoco ha sido para tanto parece que cuando lo hace Ramos siempre se destaca un poco más”. cerró Ramos.

Redacción

