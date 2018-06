Un preso fue ultimado al intentar evadir a los policías

Familiares de la víctima piden a la Fiscalía investigar a Poliguanta / Foto: Rafael Salazar

En mala hora se le ocurrió a Manuel Calixto Ordaz Botini, de 19 años, intentar burlar la vigilancia de los oficiales de la Policía Municipal de Guanta (Poliguanta), que lo llevaron al ambulatorio del sector Chorrerón porque presentaba quebrantos de salud.

Ordaz Botini fue sacado de los calabozos de Poliguanta para que lo viera un médico en el ambulatorio del sector Los Bajos de San José del municipio portuario. Una vez que llegó al sitio, evadió a los oficiales y logró salir a la calle.

Pero esa libertad le duró poco. Los oficiales, al percatarse de la fuga, iniciaron la persecución y al ubicarlo se produjo un intercambio de disparos, en el que resultó abatido.

Familiares del joven que no se identificaron dijeron que este sufría de asma. Comentaron que los policías lo persiguieron y lo mataron. Aseguraron que no hubo enfrentamiento porque estaba esposado y no tenía armas de fuego.

Ocupación

Ordaz Botini trabajaba la minería en la población de Tumeremo, estado Bolívar, pero vivía en San Diego, municipio Sotillo. Estaba detenido por falsificar placas de vehículos. Tenía tres años preso.

Un grupo de vecinos y familiares de la víctima piden a la Fiscalía 19 investigar no solo su muerte, sino también los abusos y extralimitaciones en los que estarían incurriendo los funcionarios de Poliguanta.

Puerto La Cruz / Eleida Briceño

Share This:



































Comentarios