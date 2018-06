Venezuela llegó a 90 medallas en Cochabamba 2018 gracias al tiro con arco

La selección de tiro con arco aportó dos plateadas a través del equipo femenino integrado por Ana Mendoza, Olga Bosch y Luzmary Guédez (Foto: Cortesía)

Dos medallas de plata y dos de bronce logró este domingo Venezuela en los XI Juegos Suramericanos de Cochabamba, Bolivia, para llegar a la cifra de 90 preseas a falta de cinco días para que concluya la justa.

La selección de tiro con arco aportó dos plateadas a través del equipo femenino integrado por Ana Mendoza, Olga Bosch y Luzmary Guédez; y del masculino conformado por Eduardo González, Maico Gómez y Nelson Torres. Ambos fueron superados por Colombia.

En la modalidad de recurvo, el equipo de tiro de Verona Villegas, Mayra Méndez y Yerubí Suárez se adueñó de una medalla de bronce, al igual que la ciclista Daniely García en la prueba de ruta.

García, aunque se ubicó en la cuarta posición con un tiempo de 1 hora, 51 minutos y 54 segundos, subió al tercer lugar por la normativa de la justa, debido a que Colombia ocupó los tres primeros lugares.

“Fue una competencia muy fuerte, con una subida muy exigente. Salí a dar lo mejor de mí. Me dio el resultado para la medalla, aunque no me da satisfacción total porque quedé de cuarta”, dijo a la prensa venezolana.

En otros escenarios, Venezuela enfrentó a sus dos equipos de voleibol de playa masculino (Ven 1 vs Ven 2), con victorias para los primeros, y luego venció en el femenino a Colombia 2 sets por 0.

En natación artística la selección quedó en el sexto lugar de la primera ronda y en pelota vasca perdió 2-0 ante Perú.

Por el boxeo Cristian Palacio (64 kg) perdió por decisión dividida ante el guyanés Colin Lewis; y Diego Pereira (75 kg) triunfó por decisión unánime frente al chileno Joseph Cherkashyn.

Venezuela, que se encontraba en el tercer lugar del medallero desde el 30 de mayo, descendió al cuarto puesto con 25 de oro, 32 de plata y 33 de bronce. La delegación fue superada por Chile, que aunque posee 76 medallas ostenta 26 de oro, una más que los nacionales.

En la jornada de este domingo, Colombia escaló al primer lugar del medallero con 135 medallas (50 de oro), mientras que Brasil bajó al segundo con 111 metales (48 de oro).

