Abasto Bicentenario de Puerto La Cruz lleva tres semanas sin punto de venta

Compradores se quejaron por la modalidad de cobro que aplican en el Abasto Bicentenario (Foto: Frenny López)

Por tercera semana consecutiva, las ventas de productos a precio regulado se han visto afectadas en el Abasto Bicentenario ubicado en el centro comercial Judibana de Puerto La Cruz, por una avería en la red del punto de venta. Usuarios deben cancelar sólo en efectivo.

Luego de salir del establecimiento con un combo que le costó Bs 670 mil, el cual tenía un litro de aceite, un kilo arroz, un kilo de espagueti, un kilo de harina de maíz y una mantequilla de 500 gramos; el ama de casa María Rodríguez denunció la modalidad de pago, ante la dificultad que existe para conseguir el papel moneda.

“El poco efectivo que uno consigue en el banco se va en pasaje. Hoy logré comprar porque mi papá, que es agricultor y vende hortalizas y verduras, me dio el dinero cuando viajé a Carúpano este fin de semana”, expresó.

La gerente del recinto, Yesenia Jiménez, comentó que son diversas las quejas que ha recibido en las últimas semanas. “Desde el aguacero que cayó el 21 de mayo nos quedamos sin el servicio. La empresa Credicard está trabajando para solucionar el problema junto con el banco, porque la avería no tiene nada que ver con Cantv. Mientras tanto, tenemos que vender con efectivo porque si guardamos la mercancía van a decir que la estamos acaparando”.

Como en la mayoría de las ventas de productos regulados, esta mañana el Abasto Bicentenario contaba con la supervisión de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde) y la Policía del estado Anzoátegui (Polianzoátegui).



Mala atención

Con su hija recién nacida en brazos, el ama de casa Kersting Martínez denunció la mala atención que, supuestamente, reciben las personas de la tercera edad, discapacitadas, embarazadas y mujeres con bebés que acuden a hacer sus compras a precio regulado.

“Tengo dos semanas de recién parida y salimos de la casa porque ya no tengo comida, la caja del Clap (Comité Local de Abastecimiento y Producción) no ha llegado. Les pedí el favor a los funcionarios para pasar, porque me está bajando mucho la menstruación y me pusieron a esperar. Llevo como hora y media. Aquí pasa rápido es el que tiene influencia, los policías y fiscales desfilan como si nada”.

El discapacitado Teodulo Martínez también se quejó de las largas horas de espera. Aseguró que desde las 4:00 am hacía la cola. Eran las 10:00 am y aún no había pasado. “Aparte de que nos maltratan, los policías son los únicos que tienen derecho a comprar”, aseguró.

Puerto La Cruz / Elisa Gómez

Share This:



































Comentarios