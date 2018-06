El actor que interpreta a Chewbacca en La Guerra de las Galaxias, Peter Mayhew, emprendió una iniciativa para apoyar a los afectados por la crisis humanitaria en Venezuela.

La fundación que lleva su nombre, es una organización sin fines de lucro que busca aliviar “el dolor, el sufrimiento y la lucha financiera ocasionada por eventos de vida traumáticos”, inició la campaña “Venezuela Benefit Coin 2018”.

El actor a través de su cuenta de Twitter, explicó que los interesados pueden donar entre 10 y 50 dólares que serán destinados a la ONG venezolana Ponte en sus Zapatos, que ofrece alimentos a los niños más necesitados.

Quien colabore recibirá una moneda conmemorativa ilustrada con la imagen del mapa de Venezuela y los pies del popular personaje de La Guerra de las Galaxias.

La fundación Peter Mayhew también abrió una subasta en Ebay por una máscara de Chewbacca hecha a mano y el 100% de las ventas irán para los niños venezolanos. Hasta la mañana del miércoles, 6 de junio, habían recaudado 855 dólares.

The Peter Mayhew Foundation Challenge Coin run benefiting hungry kids in Venezuela will be ending soon. A $10 coin can get 200 kids a hot meal. Every bit helps. Cheers. https://t.co/VS3aanEkiF

— Peter Mayhew (@TheWookieeRoars) June 5, 2018