Sintrasalud pidió no generalizar en denuncias sobre irregularidades en el Ivss Las Garzas

Denuncias sobre irregularidades afectan a gran parte de los un mil siete trabajadores del Ivss Las Garzas /Foto: Archivo

La serie de denuncias que, en las últimas semanas, han sido realizadas a través de las redes sociales, en las cuales aseguran que gran parte de los empleados del hospital Domingo Guzmán Lander, adscrito al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (Ivss), ubicado en el sector Las Garzas de Barcelona, se llevan los medicamentos e insumos para revenderlos, tiene molestos a los miembros del Sindicato de Trabajadores de la Salud (Sintrasalud).

El secretario ejecutivo, Israel Cárico, pidió a las personas ser más responsables con sus quejas y no generalicen, pues eso afecta a los un mil siete asalariados que hacen vida allí.

“Eso nos perjudica a la mayoría. Primero no sé qué se roban porque aquí no llega casi nada; pero si en realidad es así, pido a los denunciantes que lleven los casos ante las autoridades, con nombre y apellido, porque nosotros no vamos a tapar sinverguenzuras”.

Destacó que así como ocurre con los familiares de los pacientes, el personal de seguridad revisa diariamente las pertenencias de los empleados, para evitar que se lleven los medicamentos e insumos del recinto.

Barcelona / Elisa Gómez

Comentarios