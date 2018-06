Pippa Middleton informó que lleva más de tres meses embarazada.

La hermana menor de Catalina, la duquesa de Cambridge, reveló la “alegre noticia” a la publicación Waitrose.

El artículo incluye fotografías de ella ejercitándose y habla sobre cómo ha adaptado su rutina de ejercicio a su estado de gravidez. Prometió relatar su rutina de ejercicios durante el embarazo para Waitrose Weekend, que es publicada por un supermercado británico.

Será el primer hijo de Middleton, de 34 años, quien se casó con el gerente de fondos de cobertura James Matthews en 2017.

Su hermana Catalina tuvo a su tercer hijo, el príncipe Luis, hace unos meses.

Pippa Middleton Matthews is featured in a new column for @waitrose weekend. “Exercising during pregnancy” pic.twitter.com/2rktWaKaFg

— MiddletonMaven (@MiddletonMaven) June 7, 2018