Roy Daza propuso aumentar el precio de la gasolina en el territorio nacional

Daza cree que son necesarios aumentar el costo de la gasolina y eliminar el control cambiario para combatir la inflación / Foto: Internet

Roy Daza, miembro de la Comisión de Asuntos Internacionales del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), propuso este domingo al Gobierno, liderado por el presidente Nicolás Maduro, aumentar el precio de la gasolina en el territorio nacional.

A su juicio, esta medida ayudaría a solucionar la crisis económica que atraviesa el país. También instó al representante del Poder Ejecutivo a modificar su política de control cambiario, instaurado en 2003 por el fallecido mandatario Hugo Chávez, y que, según su criterio, sólo ha contribuido a la aparición tanto del dinero inorgánico como de la inflación.

Daza declaró en el programa “Diálogo Con”, conducido por el periodista Carlos Croes y transmitido por la planta televisiva Televén.

“Cualquiera puede llegar a la conclusión de que estamos frente a una crisis económica muy severa, quizás sin precedentes en la situación del país (…) Yo he venido planteando, no desde ahorita sino desde hace algún tiempo, que es necesario ir hacia una política cambiaria distinta a la que hay en este momento”, explicó Daza en una nota publicada por noticierodigital.com. “Hay que paralizar la emisión de dinero inorgánico por distintas vías, puede ser electrónica, por billetes, por lo que sea, pero esto ha sido un elemento, no el único, que ha incidido en el proceso inflacionario”.

Fue tajante al momento de solicitar la elevación del valor del combustible. Considera que los actuales son “irreales”.

“Creo que hay que aumentar el precio de la gasolina a niveles del precio internacional y al mismo tiempo bajar el IVA (Impuesto al Valor Agregado). Es decir, son proposiciones dirigidas precisamente a crear las condiciones para que haya un levantamiento de la producción nacional, tanto petrolera como no petrolera”.

Temor

Sabe que aumentar el costo de la gasolina es una medida impopular, pero cree que es necesaria para mejorar las condiciones financieras de la nación.

“Sí, los sucesos de febrero de 1989 dejaron una marca (protestas y saqueos por el aumento del costo del combustible), pero yo creo que es tan irrisorio lo que cualquier venezolano paga por llenar su tanque de gasolina que cualquiera entendería que (con ese precio) ni siquiera se paga el costo de producción y de distribución de la gasolina. Es casi absurdo…”, aseveró.

Valencia / Redacción Web

