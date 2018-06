Venezuela se acreditó título panamericano en la categoría cadete

El seleccionado nacional cosechó un total de ocho medallas en la justa continental / Foto: Cortesía de la cuenta de Twitter @judo_dc

Con cuatro medallas de oro y dos de plata, la selección cadete de judo de Venezuela consiguió el campeonato de la Copa Panamericana que se disputó recientemente en Lima, Perú.

La representación nacional logró sumar puntos en su búsqueda de sellar el boleto a los Juegos Olímpicos de la Juventud de Buenos Aires, Argentina, pautado para octubre.

Las doradas fueron ganadas por María Giménez (44 kilogramos), Willis García (-60), Eliana Aguiar (-70) y Carlos Páez (-81), mientras que las de plata recayeron sobre Roxelis Velazco (-63) y Ramsés Anselmi (-90).

“En esta competencia me sentí muy segura de mi misma pero no confiada, sabia quienes eran mis rivales así que ya iba con una mínima idea a que me enfrentaría”, indicó Giménez, citada en nota de prensa del Instituto Nacional de Deportes (IND).

En tanto, la selección junior alcanzó una presea áurea gracias a Iván Salas (-60) y una de bronce obtenida por Andrés Pariche (-66).

En total, Venezuela cosechó ocho círculos: cinco amarillos, dos plateados y uno broncíneo en la justa continental.

El combinado vinotinto se preparará ahora para encarar el último circuito de la Copa Panamericana Cadetes y Junior, que se realizará del 29 al 30 de junio en Montreal, Canadá.

Caracas / AVN

