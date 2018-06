Activan disposiciones reglamentarias para escoger nueva directiva de Apudo

Apudo espera contar con nueva directiva antes que termine el 2018 / Foto: Arturo Ramírez

Luego de tres años de vencido el periodo de gestión 2013-2015, miembros de la Asociación de Profesores de la Universidad de Oriente (Apudo), Núcleo de Anzoátegui, activaron las disposiciones reglamentarias para escoger a la nueva directiva que estará al frente de ese gremio durante 24 meses.

Según el vocero profesoral Tirso González, los comicios no se han concretado, entre otras cosas, por la situación país que ha afectado el funcionamiento del alma máter.

“Estimamos que de cuatro a seis meses tengamos la nueva directiva. Que se legalice, venga sangre nueva a inyectar ideas frescas”, señaló.

González indicó que el proceso tardará semanas en realizarse porque primero tienen que llamar a una asamblea de profesores para nombrar al comité que se encargará de organizar todo el proceso de renovación electoral del gremio.

“Ellos tendrán el deber de entrar en contacto con el Consejo Nacional Electoral (CNE) para que el ente haga el acompañamiento, tal como lo establece la ley”.

De autoridades

Así como hará Apudo, González instó a la comunidad udista a convocar a elecciones de autoridades de la universidad. Aseguró que tienen hasta 12 años en el cargo, cuando lo reglamentario son cuatro años, mientras que el titular del decanato debe ejercer sólo por tres años.

“Lo que pasa es que hay un choque legal entre la Ley de Universidad y la Ley Orgánica de Educación y no se sabe qué hacer. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y la Asamblea Nacional (AN) no han tomado decisiones. Han fallecido profesores en el cargo. Si seguimos bajo ese esquema nos vamos a quedar sin autoridades. Eso lo que traerá como consecuencia es que el Gobierno, valiéndose de cualquier artimaña jurídica, imponga a personas afectas a ellos en los cargos”, expresó.

El dirigente profesoral indicó que no se trataría sólo de un cambio de poder, sino generacional. Manifestó que al menos cuatro generaciones de educadores han perdido la oportunidad de ocupar estas posiciones.

“Necesitamos un movimiento fuerte para pedir las elecciones, porque siempre lo hemos solicitado de una forma muy tímida y no se llega a nada”, enfatizó.

Puerto La Cruz / Elisa Gómez

