Armando Armas: A nuestros estudiantes les están robando el futuro

Armas manifestó que toda esta crisis, aunada a la situación económica del país / Foto: Cortesía

El diputado a la Asamblea Nacional, Armando Armas, denunció la crisis que existe actualmente en el núcleo Anzoátegui de la Universidad de Oriente (UDO), en el cual se contabilizan más de 40 robos y hurtos en lo que va de 2018.

Destacó que todas las áreas de la Casa Más Alta han sido desvalijadas por delincuentes, y ningún ente gubernamental se ha pronunciado al respecto ni mucho menos ofrecido soluciones para garantizar la seguridad.

“A nuestros estudiantes les están robando el futuro, no hay ningún sector de la UDO que no haya sido visitada por los delincuentes. Está en peligro la formación de nuevos profesionales en Venezuela si no se toman medidas para controlar esta situación”, dijo.

El parlamentario detalló que instrumentos de laboratorio, puertas, pupitres, sillas, lavamanos, vidrios, marcos de ventanas, aires acondicionados, bombillos, cables eléctricos, computadoras, teléfonos, material de oficina, y hasta papeleras se han llevado los delincuentes.

“A eso se le suman los casos de atracos en los pasillos y salones de clases de la universidad. Existe una anarquía total, ya que no conforme con los robos y hurtos, también generan destrozos en las instalaciones”, expresó.

Armas manifestó que toda esta crisis, aunada a la situación económica del país, “está generando el abandono no solo de los estudiantes sin esperar a terminar sus carreras, sino también de los profesores que prácticamente trabajan de gratis, porque sus salarios son insuficientes”.

El parlamentario indicó que, según las autoridades de la universidad, en el núcleo anzoatiguense la deserción estudiantil supera el 26% en los últimos dos años.

“No solo son los robos y el vandalismo, también se le suma la asfixia económica por parte del gobierno hacia la academia, ya que solo asignó el 11% de los recursos necesarios para el funcionamiento de la UDO en 2018”, refirió.

Para Armas, el gobierno está acabando con la institución como parte de su plan de dominación social.

“Los robos son solo en las universidades públicas que no controla el gobierno. Llama la atención que la Universidad del Turismo, la Unes y la Unefa no están en la lista de los delincuentes”, culminó.

Caracas / Nota de Prensa

Share This:



































Comentarios