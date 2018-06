Pensionados se quejaron de la operación “morrocoy” que supuestamente aplican en el banco Bicentenario

Pensionados se quejaron de la lentitud con la que trabajan los cajeros de las oficinas del banco Bicentenario / Foto: Archivo / El Tiempo

Cobrar la pensión en las dos oficinas del banco Bicentenario, ubicadas en la avenida Municipal de Puerto La Cruz, es un “calvario” para los adultos mayores.

La mayoría de los ellos se quejaron de la supuesta operación “morrocoy” que aplican los cajeros durante los días en que deben atenderlos.

“Es horrible la lentitud con la que trabajan. En Bancaribe y Venezuela, a las 9:00 am ya han terminado de cobrar. Yo estoy desde las 6:00 am y a las 11:00 am aún no tengo hora de salida. No sé porqué existe esta anarquía aquí. Desde el vigilante, cajera y gerente nos maltratan”, aseguró Zulay Moreno.

A la vecina Sonia Rodríguez le ha tocado ir en dos oportunidades para poder cobrar su pensión, porque cierran el banco cuando aún hay gente en la espera.

“Y eso que dura más de dos horas sin correr la cola por la lentitud de ellos. Aquí no hay consideración ni con las personas que vienen de lejos, que pierden su día y después no tienen ni siquiera con qué regresarse porque no les dan ni el pasaje”.

Según Nelson Guillén, no conforme con la lentitud con la que atienden a las personas, el vigilante les dijo ayer que por órdenes del gerente primero tenían que pasar a sus amigos y a los discapacitados.

Puerto La Cruz / Elisa Gómez

