Usuarios denunciaron que transportistas continúan especulando con el precio del pasaje

Según usuarios, transportistas continúan con el abuso en el precio del pasaje / Foto: El Tiempo / Archivo

A pesar de haber sido aprobado el ajuste de las tarifas, usuarios denunciaron que los transportistas de la zona norte del estado Anzoátegui continúan especulando con el precio del pasaje.

Bs 15 mil le ha tocado cancelar al mecánico Jean Carlos Díaz para movilizarse en un autobús entre Puerto La Cruz-Barcelona, cuando lo establecido es Bs 5 mil.

“Eso está desde hace mes y medio. Ni que les ajusten el pasaje se acomodan. El poquito de efectivo que da el banco, uno tiene que gastarlo con ellos”, aseguró.

El obrero Domingo Vizcaíno denunció que ninguno de los autobuses tiene pegada el decreto que los autoriza a cobrar dichos aumentos.

“Deben cobrar eso es cuando haya una tarifa establecida, pues hay personas que tienen para cancelarla y otras no”.

Más especulación

Según la comerciante Zoraida Martínez, le ha tocado pagar hasta Bs 20 mil para trasladarse en el eje metropolitano.

“Y si uno no tiene pasaje completo no te dejan montar. Lo peor de los casos es que quieren cubrir las rutas hasta la mitad, para que uno pague doble”.

Hasta los estudiantes han sido víctimas de atropellos por no pagar lo que los transportistas solicitan. Así lo aseguró Carlos Díaz.

“En estos días le mostré mi carnet de estudiante al colector para pagarle los Bs 2 mil 500 que me corresponde. Me dijo que con eso no se iban a comprar un caucho y no me dejó subir”.

Puerto La Cruz / Elisa Gómez

